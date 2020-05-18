У Львові відкрили мурал, присвячений Борису Возницькому: яскраві фото

Сьогодні, 18 травня, відбулося відкриття муралу, присвяченому відомому українському мистецтвознавцю Борису Возницькому. Він розташований на стіні будинку № 2 на вулиці Симона Петлюри.

Сьогодні відзначають Міжнародний день музеїв. Із цієї нагоди на одній із багатоповерхівок міста відкрили мурал, який містить зображення ініціатора святкування цього дня в Україні – Бориса Возницького. Яскраві світлини споруди з'явилися на інстаграм-сторінці guide_inlviv, яка належить львівському фотографу Віталію Мужику.

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Зображення видатного культурного діяча виконанане у темних та, водночас, яскравих синіх кольорах. Композиція та кольористика гармонійно поєднуються між собою та додають зображенню особливого шарму.

Сьогодні – Міжнародний день музеїв, а цей мурал присвячений Борису Григоровичу Возницькому – нашому патріарху музейництв,

– йдеться на сайті Львівської міської ради.

Хто і коли створював мурал?

Над муралом працювали митці кафедри сакрального мистецтва, монументального живопису Академії мистецтв. Загалом до роботи залучили 5 художників на чолі із Святославом Владикою. Зображення поступово з'являлося на стіні будинку впродовж двох з половиною тижнів.

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Як до муралу поставилися мешканці мікрорайону?

Мешканцям ідея з муралом сподобалася, адже вони можуть насолоджуватися витвором мистецтва, не виходячи з дому. Така ініціатива особливо актуальна в умовах карантину. Зображення Бориса Возницького розмістили на стіні саме цього будинку, адже тут розташована перша квартира, яку культурний діяч отримав у Львові.

Що відомо про Бориса Возницького?

Борис Григорович Возницький – знаменитий український мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. Він був удостоєний почесного звання Героя України.

Саме завдяки йому Львівська національна галерея мистецтв є найбільшою музейною установою України європейського значення. Наразі вона має 16 музеїв-відділів та названа на честь Бориса Возницького.

Борис Григорович за допомогою колег зміг врятувати приблизно 36 тисяч унікальних мистецьких експонатів. Він зберіг неймовірну кількість робіт видатних майстрів для майбутніх поколінь.

Борис Возницький пішов з життя у 86-річному віці під час автокатастрофи, причиною якої став серцевий напад. Трагедія трапилася в 2012 році. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.