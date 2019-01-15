"Людина-павук: Далеко від дому": в мережі з’явився перший тизер фільму Marvel

Фанати кіновсесвіту Marvel дочекались першого відеотизеру фентезійного фільму "Людина-павук: Далеко від дому" (Spider-Man: Far from Home). Головну роль у стрічці знову виконає Том Холланд, а світову прем’єру фільму слід очікувати 5 липня 2019 року.

Новий відеоролик з’явився на YouTube-каналі студії Sony Pictures Entertainment 15 січня. Лише за кілька годин його переглянули більше півмільйона разів.

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Дивіться тизер фільму "Людина-павук: Далеко від дому" онлайн:

Кінострічка "Людина-павук: Далеко від дому" стала сиквелом до всім відомого фільму про супергероя 2017-го року. Згідно з новим сюжетом, Пітер Паркер відправляється на літні канікули до Європи і зустрічає Містерія. З ним він об’єднує свої сили, щоб запобігти стихійним лихам і руйнуванням по всьому світу.

Режисером нової "Людини-павука" став Джон Воттс, який був автором першої стрічки про хлопця з надможливостями. У фільмі також можна буде побачити таких акторів, як Джейк Джилленхол, Майкл Кітон, Семюел Л. Джексон та інших.