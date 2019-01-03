Мадонна різко прокоментувала чутки про збільшення сідниць

Американська поп-діва Мадонна опинилась в епіцентрі гучного обговорення. Після виступу її прихильники палко дискутували через підозри щодо збільшення сідниць.

Перед Новим роком Мадонна вирішила потішити своїх прихильників та спільно зі своїм сином Девідом Бандою витупила у Stonewall Inn, що у Нью-Йорку. 13-річний хлопець акомпанував своїй зірковій мамі на гітарі. Однак не це стало приводом для палких обговорень, а зовнішній вигляд Мадонни.

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Співачка постала перед прихильниками у шкіряній куртці, блискучому топі та чорних приталених штанах, в яких виднілись пишні сідниці. Більшість користувачів мережі припустили, що поп-діва вставила собі імпланти, інші ж запевняли, що це може бути оптичний обман або ж невдало заправлене вбрання. Сама Мадонна вирішила не мовчати та досить різко прокоментувати всі чутки.

Я не буду відчайдушно шукати схвалення у кого-небудь. У мене є право, як і у всіх інших, робити зі своїм тілом все, що захочу. Дякую, 2019! Це буде дивовижний рік!

– заявила Мадонна.

Такий допис у мережі сприйняли, як натяк на те, що артистка все ж зверталась за допомогою до пластичних хірургів, які й збільшили її сідниці.