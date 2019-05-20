Марго Роббі стала новим обличчям ароматів Chanel

Зірка фільму "Марія – королева Шотландії" приступила на новий важливий пост і зробила ще один крок у своїй кар'єрі. 28-річна Марго Роббі стала представником лінійки парфумів від знаменитого бренду Chanel.

Про це повідомляє іноземне видання Elle.

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Марго Роббі повільно, але впевнено завойовує серця мільйонів шанувальників. Так, після прем'єри фільму "Я, Тоня" вона була номінована на Оскар, а пізніше зіграла головну роль у фільмі "Марія – королева Шотландії". На допрем'єрні покази та презентації фільму голлівудська актриса приходила у розкішних сукнях від Chanel.

Ймовірно, її любов до цього бренду спершу була безкорисною. Однак представники марки помітили її шану і запропонували офіційно представляти Chanel. Так, у 2018 році вона стала фешн-обличчям, а вже цієї весни 28-річна Марго Роббі стала амбасадором (представником) лінійки ароматів популярного бренду.