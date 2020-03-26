MARUV обурюється, що через гастролі в Росії не може дістатися в Україну

Популярна співачка MARUV, яка досить часто гастролює з концертами в Росії, висловила своє обурення українському консульству. Скандальна виконавиця застрягла в Росії і не може повернутися в Україну.

Про інцидент Анна Корсун розповіла у своєму інстаграмі. Вона записала агресивне відео, в якому зазначила, що українське консульство ставиться до неї з упередженістю, мовляв, "той, хто хотів виїхати, вже давно це зробив".

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"Друзі, я шокована. Я дзвонила в українське консульство, щоб вони мені пояснили, як потрапити додому. Це найбільш неввічливе консульство, яке лише може бути. Дівчина оператор – псіхована ідіотка мене вибиває, коли я вчергове передзвонюю", – зазначила співачка.

За словами артистки, через об’єктивні причини, вона раніше в Україну дібратися не мала змоги.

"Чому в інших країнах, за своїх громадян відповідають, а в нашій ні? Це схоже більше на те, що до громадян України, які знаходяться зараз в Росії – просто упереджене ставлення. В мене такий же паспорт, як у вас. У мене такі ж права, як у вас!", – обурилася виконавиця.

Обурення Maruv: дивіться відео

Зазначимо, що у зв'язку з поширенням коронавірусу, МЗС закликає повернутися в Україну до 27 березня. Наразі відомо, що Міністерство закордонних справ України готує повернення 800 українців з території Росії через епідемію коронавірусу.

За словами, заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка, МЗС спільно з Міністерством інфраструктури організувало для повернення українців 8 поїздів з-за кордону, серед них є й "Москва – Київ".

Що відомо російську гастролерку MARUV?Учасниця "Голосу країни 4" Анна Корсун, сьогодні є відомою співачкою у жанрі електронної музики MARUV не висловлює свою позицію щодо російської агресії в Україні.



Минулого року вона отримала нагороду MTV Europe Music Awards. Проте національною гордістю українців співачка не стала, адже отримала перемогу в російській номінації. Впродовж останніх років виконавиця гастролює Росією та славиться дружбою з російськими артистами, яких вона радо вітає з ювілеями у Москві.