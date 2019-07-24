MARUV виступила на концерті Крістіни Агілери в Москві: відео та фото

Російська гастролерка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун) вкотре відзначилась виступом у Москві. Зірка відкривала концерт поп-артистки Крістіни Агілери, демонструючи своє досить пікантне шоу.

Раніше журналісти LifeStyle 24 повідомляли, що MARUV прийняла пропозицію від організаторів концерту Крістіни Агілери. Відтак 23 липня українка таки відкривала захід своїм відвертим шоу.

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Очікуваний виступ відбувся в Москві на ВТБ Арені. MARUV із запізненням вийшла на сцену, приголомшивши меломанів провокативним вбранням. Перед слухачами вона постала у короткій сукні з трендовим принтом. Свій звабливий образ вона доповнила чорними панчохами, взуттям на великих підборах та масці.

Хто така MARUV?Чималу популярність MARUV отримала завдяки перемозі на Національному відборі Євробачення-2019. Однак представляти Україну на вокальному конкурсі вона не поїхала через гучний скандал. Національна суспільна телерадіокомпанія України запропонувала артистці контракт, одним із пунктів якого змушував її відмовитись від гастролей в Росії. MARUV та НСТУ не погодили спірні питання, відтак держава не брала участь в Євробаченні-2019.



Після резонансного скандалу епатажна співачка таки виступила із запланованими концертами в Москві та Санкт-Петербурзі. Ба більше, MARUV претендувала на російську нагороду "Муз-ТВ". Після таких виступів артистка безперешкодно виступила 14 червня в Києві, запросивши українських зірок на концерт.

Артистка виконала кілька своїх хітів, зокрема, Drunk Groove, Siren Song, For you, Mon Amour. Запальні треки MARUV та її шоу-балет доповнили сексапільними танцями. Відео з виступу російської гастролерки одразу ж заполонили мережу.

Дивіться фрагмент виступу MARUV на концерті Крістіни Агілери: відео

Сама ж Крістіна Агілера вийшла на сцену у не менш сексуальних вбраннях: блакитній накидці, золотистій сукні зі шлейфом та боді з ботфортами. Виглядала поп-діва дуже звабливо, що відзначили всі користувачі мережі, які й поділились роликами з її виступів. Росіяни аплодисментами зустріли зірку та впродовж усього концерту не стримували овацій.