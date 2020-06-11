Популярна телеведуча досить часто ділиться секретами виховання дітей. У новому відео Маша Єфросиніна показала, як вчить молодшого сина Олександра самостійності. Хазяйновитість хлопчика не залишила байдужими навіть зіркових колег його матусі.

5-річний син Олександр досить часто з'являється в інстаграм-профілі Маши Єфросиніної на відміну від старшої доньки Нани. Хлопчик обожнює камеру й радо позує з мамою, проте цього разу перед об'єктивом постав сам. На відео, яке оприлюднила його матуся, він власноруч складав свою кофтинку.

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Маша Єфросиніна вирішила привчати сина до самостійності й порядку в досить оригінальний спосіб. Аби йому було легше правильно складати речі, хлопчику дали звичайну картонну коробку з розрізами. Так, він складав кофтинку, подібно до пазлів. Судячи з усього, таку ідею батькам підказали в дитячому садочку.

Олександр не приховував свого задоволення від процесу, а його зіркова матуся поспішила похизуватися хазяйновитістю малюка. "Лайфхак від Олександра, як складати одяг перед сном", – підписала відео Маша Єфросиніна.

Реакція мережі

Син телеведучої підкорив серця навіть її знаменитих колег. Вони не оминули відео увагою та залишили свої захопливі коментарі. Так, Катя Осадча написала, що цей лайфхак згодиться господиням, а Юрій Горбунов назвав 5-річного Олександра "своєю людиною". Модель зі світовим ім'ям Алла Костромічова та співачка Даша Астаф'єва також були в захваті від сина Єфросиніної.

Реакція зірок на хазяйновитість сина Єфросиніної / скриншот з соціальних мереж