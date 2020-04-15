Маски від кутюр: Андре Тан розповів, як кожен може допомогти київським лікарням

Пандемія коронавірусу об'єднала не тільки вітчизняний шоу-бізнес, але й знаменитих українських дизайнерів. Всі вони долучились до ініціативи допомоги медикам. Андре Тан розповів, як кожен може стати благодійником.

На інстаграм-сторінці знаменитий модельєр зізнався: він не міг стояти осторонь, коли весь світ бореться з пандемією коронавірусу. Андре Тан ініціював пошиття захисних масок, всі кошти від продажу яких передає до столичних шпиталів.

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"Компанія ANDRE TAN ініціювала допомогу київським лікарням, які першими приймають людей з COVID-19, і які, на жаль, мають дефіцит в елементарному: їм потрібні захисні комбінезони, респіратори і фільтри до них, захисні окуляри, дезінфікуючі засоби і т.д.", – розповів Андре Тан.

Дизайнер закликав долучатись до благодійного проєкту та допомагати українським медикам у боротьбі з коронавірусом. Окрім цього, Андре Тан наголосив, що варто дотримуватись елементарних правил використання медичних масок та після використання прасувати вироби, які не є одноразовими.

Зазначимо, що у перші дні пандемії коронавірусу дизайнерка Світлана Бевза почала шити захисні костюми лікарям. До цієї ініціативи долучився Іван Фролов, який також перетворив свій цех на місце створення медичних захисних костюмів. Водночас автор знаменитих капелюхів Руслан Багінський передав лікарням Львова та Коломиї мільйон гривень.