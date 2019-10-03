Меган Маркл і принц Гаррі завершили тур Африкою на зустрічі з президентом ПАР і його дружиною

Перший офіційний тур герцогів Сассекських після народження сина завершився напередодні, 2 жовтня. Протягом десяти днів вони активно відвідували заплановані заходи та організовували власні зустрічі. Так, заключною подією у їхній подорожі був візит до президента Південно-Африканської Республіки.

Останній день королівського туру був насичений подіями. Так, вранці Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з африканською молоддю, а пізніше відвідали вдову Нельсона Мандели, Грасу Машел. На зустріч з нею Меган Маркл одягнула бежеву сукню-тренч, а потім, не змінюючи образу, королівське подружжя вирушило на прийом до чинного президента ПАР Сиріла Рамафоса та його дружини Номазізі Мтшошісе.

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Сім’я високопосадовця гостинно прийняла герцогів Сассекських, влаштувавши для них невелику екскурсію своєю резиденцією. Після цього президентське та королівське подружжя зупинилися у вітальні, де за горням чаю обговорили майбутнє Південно-Африканської Республіки та її співпрацю із Великобританією. Варто нагадати, що налагодження зв'язків між країнами було однією із місій принца Гаррі у їхньому турі.



Меган Маркл і принц Гаррі на прийомі у президента ПАР і його дружини / Instagram / @joydreamslink

На зустрічі з президентом ПАР та його дружиною подорож представників королівської сім'ї Африкою офіційно завершилася. Ввечері 2 жовтня принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Лондона в аеропорт Хітроу.



Меган Маркл і принц Гаррі на прийомі у президента ПАР і його дружини / Instagram / @meghan_and_harry



Принц Гаррі і Меган Маркл в день завершення королівського туру / Getty Images