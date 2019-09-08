Меган Маркл у США: герцогині Сассекській дали образливе прізвисько "талісман невдачі" – фото

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка залишила свого чоловіка принца Гаррі з дитиною Арчі у Великобританії, раптово поїхала у США, щоб підтримати свою подругу, тенісистку Серену Вільямс на фіналі Відкритого чемпіонату США (US Open).

Меган Маркл з'явилася на зірковій трибуні, де вона сиділа між сестрою Вільямс Ішей Прайс і її тренером Патріком Муратолгу. Поблизу герцогині також зайняла місце редакторка Vogue Анна Вінтур. Крім того, жінка зустрілася з чоловіком подруги Алексісом Оганяном, з яким обійнялася при зустрічі.

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Меган Маркл і чоловік Серени Вільямс / Getty Images

Дружина принца Гаррі була одягнена у сукню з деніму від J. Crew, вартість якої 118 доларів. Доповнила свій образ ексакторка сірим кардиганом і сонцезахисними окулярами з колекції дизайнерки Вікторії Бекхем.



Меган Маркл / Getty Images

Однак Серені Вільямс не вдалося перемогти: спортсменка програла 19-річній Бянці Ванессі Андреєсці, яка вперше взяла участь в цьому турнірі. Через це, як пише видання Daily Mail, шанувальники тенісистки назвали Меган Маркл "талісманом невдачі". Користувачі у мережі згадали, як Вільямс також двічі програвала на Вімблдоні, коли була присутня герцогиня Сассекська.



Меган Маркл / Getty Images

"У неї лихе око", "Серені потрібно сказати Меган, щоб наступного разу вона залишалася вдома", "Вона приносить нещастя", – пишуть "хейтери" у мережі.

Цікаво, що після перельоту у Нью-Йорк Меган Маркл відвідала йогу в екологічній студії Modo. За її словами, заняття допомагають впоратися з синдромом зміни часових поясів.



Меган Маркл / Getty Images