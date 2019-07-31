Меган Маркл випустить благодійну колекцію одягу разом з демократичним брендом Marks and Spencer

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Ще до весілля з принцом Гаррі Меган Маркл довелося завершити акторську кар'єру і знайти для себе іншу галузь, де вона могла б реалізувати себе. Так, після народження сина 37-річна герцогиня Сассекська випробовує себе у багатьох нових сферах, серед яких дизайнерство одягу і випуск лінійки вбрань разом з демократичним брендом Marks and Spencer.

Після того, як Меган Маркл офіційно стала частиною королівської сім'ї, у неї з'явилося ще більше підстав і можливостей займатися благодійністю і реалізовувати себе у соціальних проектах з творчим нахилом. Днями Меган Маркл, яка активно відстоює права, захищає та піклується про жінок, презентувала свою першу обкладинку британського Vogue, над якою вона працювала у ролі редактора, а тепер вона займатиметься випуском одягу.

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Як повідомляє іноземне видання Hello, герцогиня Сассекська узгодила співпрацю з демократичним британським брендом Marks and Spencer. 37-річна дружина принца Гаррі випустить лімітовану колекцію, вилучені кошти з якої будуть відправлені в організацію Smart Works, якою опікується Меган Маркл.

Варто відзначити, що герцогиня неодноразово сама обирала речі від демократичної марки. Так, під час першого офіційного виходу з королівською родиною на Різдво вона обрала шкіряні рукавички від Marks and Spencer. А на концерті в Альберт-Холі вона з'явилася у сукні від того ж бренду за 49 фунтів стерлінгів.

Меган Маркл
Меган Маркл на першому офіційному виході з королівською сім'єю / Vanity Fair 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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