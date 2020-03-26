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Меган Маркл заборонила принцу Гаррі зустрічатися з хворим на коронавірус батьком Чарльзом

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Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Вчора, 25 березня, стало відомо, що у батька герцога Сассекського принца Чарльза діагностували коронавірус. Принц Гаррі хоче побачитися з ним, проте його дружина проти такого візиту.

Коронавірус нещадно вражає сотні тисяч людей по всьому світу. Від хвороби не застрахований ніхто, навіть королівська сім'я. Інфікувався син Єлизавети ІІ принц Чарльз. Герцоги Сассекські засмутилися, дізнавшись про цю новину, проте найближчим часом не зможуть побачитися з ним. Меган заборонила чоловікові повертатися у Великобританію, поки у світі триває спалах коронавірусу. Про це розповів інсайдер виданню The Daily Mail.

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У виданні йдеться про те, що Гаррі спілкувався з батьком і навіть хотів провідати його, проте Меган Маркл проти, щоб він робив це зараз. Поки світом шириться пандемія коронавірусу, будь-яка поїздка може стати фатальною. Та й у зв'язку з карантинними заходами, які ввели через Covid-19, виїхати за кордон практично неможливо.

Герцоги Сассекські з сином Арчі наразі перебувають у канадському місті Ванкувер. Сімейство дотримується карантинного режиму та змушує співробітників слідкувати за правилами гігієни і носити латексні рукавички. 

Хворий принц Чарльз разом із своєю дружиною  перебуває в ізоляції в Шотландії. Стан його здоров'я задовільний. Герцогиня Корнуольська Камілла захворювання від чоловіка не підхопила.

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтверджено 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 осіб померли, 113 802 повністю одужали. Для зменшення інфікування неохідно дотримуватися правил карантину.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 Королівська сім'я Принц Гаррі Меган Маркл LifeStyle
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