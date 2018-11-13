Меланія Трамп зробила приємний сюрприз відвідувачам Білого дому

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram/ @flotus

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп приємно здивувала туристів, які перебували на екскурсії у Білому домі. Коли перша Леді з'явилась на публіці, відвідувачі не приховували свого здивування.

В середу, 14 листопада, в приміщенні Білого дому відбувся офіційний захід до Всесвітнього дня добра. У резиденції президента проходило декілька екскурсій, на одній з яких з’явилась перша леді США Меланія Трамп.

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Такого виходу дружини президента не очікував ніхто. Для відвідувачів її поява стала справжнім сюрпризом. 48-річна Меланія із задоволенням тиснула руки туристам та фотографувалась з усіма охочими. З’явилась на публіці перша леді в елегантній чорній сукні з широкими рукавами та туфлями-човниками в тон. Її волосся було природно вкладено, а з обличчя не зникала усмішка.

Меланія Трамп
Меланія Трамп здивувала відвідувачів Білого дому своє появою / Instagram @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп у Білому домі / Instagram @flotus

Меланія Трамп
Перша Леді США / Instagram @flotus

"У цей Всесвітній день доброти я дуже весело здивувала відвідувачів Білого дому. Спасибі всім, хто прийшов і відвідав цей прекрасний будинок", – написала Меланія на своїй сторінці в Instagram.

 

 

Теги: LifeStyle Мода Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 канал
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