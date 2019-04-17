"Месники: Завершення": мережу підкорив новий трейлер очікуваного фільму

Вкінці квітня 2019 року у світі відбудеться одна з найбільш очікуваних прем'єр року – "Месники: Завершення" (The Avengers: Endgame). Представники компанії Marvel вирішили підігріти цікавість кіноманів до новинки, опублікувавши новий трейлер.

В ефектному 2-хвилинному ролику постали всі супергерої Marvel, які об'єднають зусилля, щоб протистояти могутньому Таносу та запобігти знищенню світу. Автори кінострічки "Месники: Завершення" показали фрагменти з кожним супергероєм, розкривши їхню потужну силу. Зокрема, у трейлері є кадри із "Чорної Пантери", "Залізної Людини", "Тора", "Людини-Мурахи", "Капітана Америки", "Вартових галактики", "Капітана Марвела" та інших частин франшизи.

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Окрім цього, у новому трейлері є невеличкий натяк на майбутню кінострічку. Капітан Америка обіцяє зробити все можливе, щоб помститись Таносу за зруйнований світ та смерть його колег. Це вказує на те, що фінальна битва буде запеклою.

"Світ змінився. Нам потрібні супергерої... Перед тим, як ми завершимо, повинні дотриматись останньої обіцянки: ми повинні захистити Землю, що б там не сталось", – заявив Капітан Америка.

Новий трейлер фільму "Месники: Завершення": дивитись відео

Сюжет фільму "Месники: Завершення"

Кінострічка "Месники: Завершення" стане 22-им у Всесвіті Marvel. Кожна частина мала своє епічне завершення та після титрів вказівку на продовження сюжету. Відтак франшиза про супергероїв інтригувала та підкорила мільйони кіноманів у всьому світі.

В останньому фільмі, прем'єра якого в Україні запланована на 25 квітня, всі супергерої створять єдину команду, щоб протистояти наймогутнішому лиходію – Таносу. Він зумів захопити світ та знищити велику частину його населення. Чимало супергероїв теж зникло, що неабияк засмутило глядачів. Однак шанс на порятунок все-таки є, адже до числа героїв долучається Капітан Марвел – американський пілот Керол Денверс, яка через злиття з ДНК воїна інопланетної раси Кріі отримує надприродні сили. Окрім цього, до месників приєднаються й інші супергерої Marvel, яких не було у попередній кінострічці. Зокрема, Людина-мураха.

Зірковий склад

Фільми Marvel стали, мабуть, одним із найбільш популярних кінострічок про супергероїв. Однак не тільки оригінальний сюжет за мотивами коміксів привернув чималу увагу людей, але й зірковий склад фільмів. Так, у "Месниках" можна побачити геніальну гру Роберта Дауні молодшого, Кріса Еванса, Брі Ларсон, Кріса Гемсворта, Джоша Броліна, Пола Радда, Скарлетт Йоганссон, Карен Гіллан, Марка Раффало, Дона Чідла, Джеремі Реннера та інших.