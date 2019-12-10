Міла Йовович приголомшила схожістю зі своїми дочками: зворушливі фото

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович, яка готується стати матір'ю втретє, показала прихильникам нові світлини своїх доньок – 12-річної Евер 4-річну Дешіел.

Знімки з дітьми Міла опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. У підписі акторка написала, що останній 2019 рік був важким і сповнений суперечками у світі.

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Йовович заговорила про те, що багато людей страждають, зокрема, безпритульні. Акторка закликала робити благодійні внески навіть кількома доларами для того, щоб трішки зробити життя інших комфортнішим і легшим.

"Важко їздити і бачити людей, які намагаються вижити. Побачивши стільки страждань, я хочу провести якомога більше часу з дітьми та робити речі, які змушують їхні обличчя усміхатися. Настільки чудово бачити, як любов між ними зростає щодня і бачити, як моя старша з кожним разом краще виконує роль старшої сестри", – написала Міла.



Дочки Міли Йовович / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка також розповіла, що після втрати дитини під час вагітності, її старша дочка Евер дедалі більше намагається довести свою зрілість і те, що вона готова впоратися з новою молодщою сестрою (в Йовович має народитися третя дівчинка), допомагаючи матері.

"Я так вдячна своїм дивовижним дітям. Щастя, яке вони приносять, невимовне. Ми поїхали кататися на ковзанах разом і це було дуже весело. Я так дорожу цими моментами. Почувши їхні радісні крики та сміх... Вдячна. Вдячна. Вдячна", – наголосила Міла.



Міла Йовович з дочками / Instagram / @millajovovich

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Дочки Міли Йовович / Instagram / @millajovovich

Знаменитість зізнається, що насолоджується своєю третьою вагітністю. Зауважимо, Йовович має народити дочку через 8-9 тижнів.

Ось вона я – сексуальна матуся за кермом і готова до звершень. Ми з малятком будемо відриватися разом ще 9 тижнів до довгоочікуваної зустрічі. І поки у нас все йде за розкладом. Зараз, на відміну від попередньої вагітності, я намагаюся не давати навантаження своєму тілу, наприклад, відмовилася від тренувань. Я не параноїк, але не хочу робити нічого, що може призвести до викидня,

– розповіла зірка у соціальних мережах.



Міла Йовович / Instagram / @millajovovich