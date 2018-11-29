Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.

Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.

Читайте також: Топ-3 маски для волосся, які стануть у нагоді взимку

За місячним календарем на грудень 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 22 грудня о 20 годині 48 хвилин.

Зростаючий місяць – з 10 по 23 грудня 2018.

Спадаючий місяць – з 1 по 8, з 25 по 31 грудня 2018.

1 грудня (субота) – стрижка цього дня принесе вам потік енергії, однак волосся буде рости повільніше.

2 грудня (неділя) – цього дня подаруйте своєму волоссю красу та здоров'я за допомогою різноманітних масок та бальзамів, використовуйте олійки для росту волосся та проти посічення кінчиків, стрижку на деякий час відкладіть.

Читайте також: Як відростити розкішне волосся: п’ять порад

3 грудня (понеділок) – зміна іміджу може призвести до стресу та сварки з близькими людьми.

4 грудня (вівторок) – нова зачіска неабияк вплине на ваше подальше життя. Ви будете подобатися всім оточуючим, а керівництво на роботі почне більше оцінювати вашу старанність та працездатність.

5 грудня (середа) – не рекомендується стригти волосся цього дня. Стрижка знизить вашу ефективність до будь-яких справ та починань і навіть найдрібніші завдання вам будуть не під силу.



Місячний календар стрижок на грудень 2018 – коли стригти волосся

6 грудня (четвер) – скасуйте похід до перукаря, якщо не хочете погіршити свій стан здоров'я.

7 грудня (п'ятниця) – стрижіть волосся зранку, щоб налаштувати своє життя на позитив та енергію.

8 грудня (субота) – стрижка цього дня дуже добре вплине та стан вашого здоров'я. У вас покращиться травна система та мозковий кровообіг. Якщо хочете прискорити ріст волосся, стрижіть його саме сьогодні.

9 грудня (неділя) – зміна іміджу допоможе забезпечити приплив грошей і яскравих емоцій в майбутньому.

10 грудня (понеділок) – дуже хороший день для відвідування перукарні. Стрижка забезпечить гарним настроєм та вбереже від багатьох простуд.

11 грудня (вівторок) – обстрижіть лише кінчики волосся, не змінюйте повністю зачіску.

12 грудня (середа) – стрижка цього дня залучить у ваше життя фінансовий достаток, а також дозволить в найближчий час, якщо ви самотні, знайти свою другу половинку.

Читайте також: Манікюр на Новий рік 2019: стильні ідеї у фотогафіях

13 грудня (четвер) – якщо у вас накопичилася достатня кількість негативу, ви перебуваєте у сварці, а на роботі не можете дійти до ладу з керівництвом - стрижка волосся дозволить вам позбутися усіх негараздів.

14 грудня (п'ятниця) – утримайтеся від стрижки, щоб не привернути у життя негатив та погані емоції.

15 грудня (субота) – зміна іміджу цього дня приверне багатство та нові ідеї. Не бійтеся ризикувати, фортуна буде на вашій стороні.



Сприятливі дні для стрижки волосся: 18, 21, 26, 28 грудня та інші дати

16 грудня (неділя) – стрижка цього дня небезпечна, може принести у ваше життя недоброзичливих людей та підступність.

17 грудня (понеділок) – не найкращий день для стрижки волосся. Заплануйте очікувану подію на інший більш вдалий час.

18 грудня (вівторок) – зміна іміджу пришвидшить ріст волосся, а також дозволить вам познайомитися з новим колом людей, які змінять ваше життя.

19 грудня (середа) – стрижка призведе до сварки та конфлікту на роботі, краще утримайтеся від походу до перукаря.

20 грудня (четвер) – зміна іміджу призведе до страху перед початком чогось нового, тому краще від стрижки відмовитися.

21 грудня (п'ятниця) – відмінний день для стрижки волосся, з новою зачіскою ви будете сяяти та випромінювати енергію.



Стрижки у грудні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем

22 грудня (субота) – відкладіть стрижку на інший день, щоб уникнути крадіжок та збитків.

23 грудня (неділя) – якщо ви не плануєте великих змін, то стрижка піде вам на користь. В іншому випадку від неї краще утриматися.

24 грудня (понеділок) – подаруйте цього дня своєму волоссю оздоровчі процедури.

25 грудня (вівторок) – не вкорочуйте довжину волосся, щоб уникнути неприємностей зі здоров'ям.

26 грудня (середа) – вдалий день для стрижки волосся.

27 грудня (четвер) – стрижка волосся допоможе вирішити проблеми зі здоров'ям.

28 грудня (п'ятниця) – похід до перукаря, наділить енергією та відмінним настроєм на довгий період, ваша друга половинка буде надихатися вами та пишатися за усі здобутки.

29 грудня (субота) – стрижка волосся додасть вам шарму та витонченості.

30 грудня (неділя) – протипоказано стригти волосся цього дня. Ви можете накликати біду чи якісь неприємності в нових починаннях.

31 грудня (понеділок) – не найкращий день для зміни іміджу. Залишіть перевтілення на новий рік.