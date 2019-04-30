Митець витратив 10 років на створення найбільшої у світі скульптури птаха: як вона виглядає

Природний парк в індійському штаті Керала завжди приваблював безліч туристів. А нині їх стало ще більше, адже там з'явилась найбільша у світі скульптура птаха. На її створення пішло 10 років.

Гігантський Ятай, який лежить на спині, насправді є шедевром архітектури. Адже птах є незвичним фасадом будівлі, який назвали Центром Землі Ятая (Jatayu Earth’s Center). Розташований він на височині, тому звідти відкривається чарівний краєвид на місцеву природу, пише My Modern Met.

Читайте також: Чим унікальний Білий храм у Таїланді: краса, яка зачаровує

Втілювали ідею скульптор Раджів Аншал спільно із міністерством туризму Індії. Птах Ятай має 60 метрів завдовжки, 45 метрів завширшки та 20 метрів у висоту.



Центр Земля Ятая // Keral Tourism

Скульптура вискодеталізована, як то фактурність пір'я, та функціональна – по ній дозволяють ходити. Оскільки крила торкаються землі, то через них можна влізти на самого птаха.

Ятай є символічною фігурою в індуїстському епосі (рамаяна), відомий як "благородний птах божественного походження". Існує легенда про те, що Ятай намагався врятувати Сіту – дружину Рами, який є втіленням Вішну і Крішни. Сіту викрав демон Равана, і тоді птах прийшов до неї на захист. У боротьбі Равана відрубав ліве крило Ятаю і втік із Сітою.

Центр Землі Ятая, Керал, Індія // Shutterstock: фото

Автор Центру Землі Ятая присвятив скульптуру "жіночій безпеці та честі". Це написано при вході у будівлю. Також, за задумом автора, споруда "обертається у минулу еру, коли люди, тварини та інші живі істоти дбали один про одного, а товариші жили мирно на цій землі".



Скульптура присвячена безпеці жінок // Shutterstock