Між нами нічого не було, – Джастін Тімберлейк публічно вибачився перед дружиною

Днями американський поп-музикант, якому приписували роман із колегою по знімальному майданчику Алішею Вейнрайт, розвіяв чутки. На особистій сторінці в інстаграмі зірка виправдався, що того вечора перебрав з алкоголем. Але не має намірів покидати кохану дружину та сина.

Лауреат шести премій Греммі та двох Еммі став одним із найбільш обговорюваних знаменитостей в мережі. Проте цього разу приводом для розмов стала не його творчість, а особисте життя. Джастіна Тімберлейка запідозрили у зраді. Він провів вечір у компанії колеги по фільму "Палмер" Алішею Вейнрайт.

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Відео, на якому співак тримає акторку за руку, облетіло мережу. Ці кадри поспішили спростувати представники зірок. Вони переконували, що на тій вечірці, організованій знімальною групою, Джастін та Аліша не залишалися одні. І насправді все було інакше, ніж це інтерпретували ЗМІ.

Впродовж двох тижнів не стихали чутки про зраду Тімберлейка. Нарешті сам співак вирішив спростувати всі здогадки. Він опублікував у своєму інстаграмі повідомлення, яке розставило все на свої місця.

Я відчуваю, що для моєї сім'ї дуже важливо розвіяти останні чутки, які заподіюють біль людям, яких я люблю. Кілька тижнів тому я сильно помилився в своєму рішенні, але дозвольте мені уточнити: між мною і моєю колегою нічого не було. Я занадто багато випив того вечора і шкодую про свою поведінку. Це не той приклад, який я б хотів дати своєму синові. Я прошу пробачення в моєї прекрасної дружини і сім'ї за те, що я поставив їх в незручну ситуацію,

– зізнався Джастін Тімберлейк.

Джессіка Біл і Джастін Тімберлейк одружені вже сім років і виховують чотирирічного сина Сайласа. Їхній шлюб відбувся у 2012 році та є одним з найміцніших у Голлівуді.