Модний провал: невдалі образи зірок на BAFTA-2019 – фото

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Едіт Боумен на BAFTA-2019
Едіт Боумен на BAFTA-2019 / www.gettyimages.com

У Лондоні триває престижна церемонія вручення кінопремій BAFTA. Знаменитості вже приїхали на червону доріжку щорічної церемонії і продемонстрували перші образи.

Додамо, що наразі лідером за кількістю цьогорічних номінацій став фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" (The Favourite), що фігурує в 12 категоріях. Також великою кількістю номінацій відзначились кінокартини "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody), "Народження зірки" (A Star Is Born), "Рим" (Roma) і "Перша людина" (First Man). 

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Доки визначаються переможці у номінаціях, зірки вже засвітилися перед об'єктивами папараці, однак не всім вдалося зблиснути на червоній доріжці BAFTA-2019.

Редакція LifeStyle 24 підготувала суб'єктивну підбірку найгірших образів на червоній доріжці церемонії вручення кінопремій.

Провальні образи BAFTA-2019


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images


BAFTA-2019 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода BAFTA Лондон
Джерело: 24 канал
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