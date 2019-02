Модний провал: невдалі образи зірок на BAFTA-2019 – фото

У Лондоні триває престижна церемонія вручення кінопремій BAFTA. Знаменитості вже приїхали на червону доріжку щорічної церемонії і продемонстрували перші образи.

Додамо, що наразі лідером за кількістю цьогорічних номінацій став фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" (The Favourite), що фігурує в 12 категоріях. Також великою кількістю номінацій відзначились кінокартини "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody), "Народження зірки" (A Star Is Born), "Рим" (Roma) і "Перша людина" (First Man).

Читайте також: Оголошено номінантів премії BAFTA: зірковий перелік

Доки визначаються переможці у номінаціях, зірки вже засвітилися перед об'єктивами папараці, однак не всім вдалося зблиснути на червоній доріжці BAFTA-2019.

Редакція LifeStyle 24 підготувала суб'єктивну підбірку найгірших образів на червоній доріжці церемонії вручення кінопремій.

Провальні образи BAFTA-2019



BAFTA-2019 / Getty Images



BAFTA-2019 / Getty Images



BAFTA-2019 / Getty Images



BAFTA-2019 / Getty Images



BAFTA-2019 / Getty Images



BAFTA-2019 / Getty Images