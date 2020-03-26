Монатік замилував мережу танцювальним відео з синами

Популярний український виконавець Монатік на час карантину залишається вдома разом із сім'єю. Співак поділився кумедним танцювальним роликом, де запалює разом із маленькими синами.

Коронавірус вніс корективи не лише у плани звичайних людей, а й відомих артистів. Зокрема, довелося скасувати чи перенести на невизначений час усі концертні виступи. Тепер з'явилася можливість відпочити від напруженого графіку та побути вдома з рідними. Карантинних заходів дотримується і популярний співак Монатік. Зірковий татусь розважається разом із дітьми та насолоджується часом, проведеним разом.

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На особистій сторінці Монатіка в інстаграмі з'явився запальний ролик, на якому він зображений з синами. Його пісня "Кружит" потрапила до плейлиста JustDance2020 на PlayStation. Співак грає в одну із улюблених ігор та танцює разом із маленькими дітьми.

Дмитро рідко публікує спільні світлини чи відео, проте є винятки. Артист на карантині відкриває для себе щось нове та ділиться цим з прихильниками. На танцювальному ролику він зображений у сірому спортивному костюмі. Дітки також позують у домашньому одязі. Зіркова сімейка запалює на фоні стильної вітальні у своєму будинку.

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтвердили 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 людей померли, 113 802 повністю одужали. В Україні станом на ранок 26 березня зафіксували 156 випадків зараження коронавірусом, з них 5 летальних. Одному пацієнтові вдалося одужати. Задля збереження здоров'я та життя залишайтеся вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу