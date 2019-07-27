Моніка Беллуччі прокоментувала розлучення з Венсаном Касселем

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі дала відверте інтерв'ю для глянцю. У спілкуванні з журналістами зірка не оминула питань про розрив стосунків з молодим бойфрендом та розлучення.

Моніка Беллуччі стала головною зіркою нового випуску Madame Figaro. Спершу у мережі опублікували сексуальні фото італійки, після чого презентували й розлоге інтерв'ю з нею.

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Журналістам акторка розповіла не тільки про свою роботу, але й приватне життя. Зокрема, 54-річна Моніка Беллуччі не оминула питання про розлучення з Венсаном Касселем, яке принесло їй чимало болю. Зірка зізналась, що саме вона прийняла рішення про розрив з відомим ловеласом.

Хоча це і було моє рішення, але коли доводиться з кимось розлучатися, це ж не означає, що ти його більше не любиш. Це означає, що більше не можеш продовжувати бути разом,

– розповіла Моніка Беллуччі.

Що відомо про шлюб Беллуччі і Касселя?Стосунки акторів тривали упродовж 12 років, а пара вважалась взірцевою. Моніка Беллуччі та Венсан Кассель виховували двох доньок: 15-річну Діву та 9-річну Леоні. Однак раптово італійське подружжя оголосило про розлучення.



Незадовго після цього Венсан Кассель почав зустрічатись із моделлю Тіною Кунакі, молодшою за нього на 31 рік. Вкінці серпня 2018 року пара одружилась, а вкінці квітня у них народилась дитина. Водночас Моніка Беллуччі мала тривалий роман із 37-річним художником Ніколасом Лефевром.

А от щодо розриву останніх стосунків, Моніка Беллуччі грайливо зазначила: "Я сказала, що ми розлучилися, а не що я самотня".

При цьому Моніка Беллуччі запевнила, що зовсім не переймається за свій вік. Це і не дивно, адже акторка виглядає розкішно. Однак вона не відрікається, що колись звернеться до послуг пластичних хірургів.

Вік відкриває інші ролі. Зморшки, темні кола – це дозволяє постати на екрані в нових амплуа. Одного разу я почула фразу, яка стала моїм девізом: "У кожного є свої причини". Людей, які користуються послугами пластичних хірургів, я не засуджую. Не знаю, чи буду я коли-небудь робити підтяжку обличчя. Іноді я бачу прекрасні результати таких процедур і думаю: "Чому б і ні?"

– додала Моніка Беллуччі.