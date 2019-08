MTV Video Music Awards 2019: хто із зірок став переможцем музичної премії

У штаті Нью-Джерсі відгриміла одна з найпрестижніших музичних подій року – 36-а церемонія нагородження преміями MTV Video Music Awards. На світську подію прийшли десятки знаменитостей, а у мережі оголосили список переможців та опублікували ефектні фото.

За традицією, церемонія MTV Video Music Awards пройшла у спорткомплексі Пруденшл-центр в Ньюарку 26 серпня. Саме там найуспішніші музиканти отримали бажані статуетки. Хто ж став лауреатом престижної премії – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Читайте також: BET Awards 2019: Бейонсе визнано найкращою R&B-співачкою

MTV Video Music Awards: список переможців

Артист року: Аріана Гранде

Пісня року: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Відео року: Тейлор Свіфт – You Need to Calm Down

Дивіться кліп Тейлор Свіфт – You Need to Calm Down: відео

Найкращий новий артист: Біллі Айліш

Найкраща колаборація: Шон Мендес і Камілла Кабельо – Senorita

Push-артист року: Біллі Айліш

Найкраще поп-відео: Jonas Brothers – Sucker

Найкраще хіп-хоп-відео: Cardi B – Money



Cardi B на церемонії MTV Video Music Awards 2019 / Фото: Getty Images

Найкраще R&B-відео: Normani ft. 6lack – Waves

Найкраще поп-відео: BTS ft. Halsey - Boy With Luv

Найкраще відео на пісню в стилі латино: Rosalia & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura

Найкраще танцювальне відео: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine

Читайте також: Alyona Alyona потрапила у список номінантів міжнародної премії

Найкраще рок-відео: Panic! At The Disco – High Hopes

Найкраща режисерська робота: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Найкращі візуальні ефекти: Тейлор Свіфт і Брендон Урі – ME!

Найкращий монтаж: Біллі Айліш – Bad Guy

Найкраща художня робота: Аріана Гранде – 7 Rings

Найкраща хореографія: Rosalia & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura



Співачка Rosalia отримала дві нагороди / Фото: Getty Images

Найкраща операторська робота: Шон Мендес і Камілла Кабельо – Senorita

Найкраща пісня, яка мотивує (спеціальна нагорода): Megan Thee Stallion – Hot Girl Summer ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign

Найкраща пісня літа (спеціальна нагорода): Аріана Гранде & Social House – Boyfriend