MTV Video Music Awards 2019: хто із зірок став переможцем музичної премії
У штаті Нью-Джерсі відгриміла одна з найпрестижніших музичних подій року – 36-а церемонія нагородження преміями MTV Video Music Awards. На світську подію прийшли десятки знаменитостей, а у мережі оголосили список переможців та опублікували ефектні фото.
За традицією, церемонія MTV Video Music Awards пройшла у спорткомплексі Пруденшл-центр в Ньюарку 26 серпня. Саме там найуспішніші музиканти отримали бажані статуетки. Хто ж став лауреатом престижної премії – читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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MTV Video Music Awards: список переможців
Артист року: Аріана Гранде
Пісня року: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)
Відео року: Тейлор Свіфт – You Need to Calm Down
Дивіться кліп Тейлор Свіфт – You Need to Calm Down: відео
Найкращий новий артист: Біллі Айліш
Найкраща колаборація: Шон Мендес і Камілла Кабельо – Senorita
Push-артист року: Біллі Айліш
Найкраще поп-відео: Jonas Brothers – Sucker
Найкраще хіп-хоп-відео: Cardi B – Money
Cardi B на церемонії MTV Video Music Awards 2019 / Фото: Getty Images
Найкраще R&B-відео: Normani ft. 6lack – Waves
Найкраще поп-відео: BTS ft. Halsey - Boy With Luv
Найкраще відео на пісню в стилі латино: Rosalia & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura
Найкраще танцювальне відео: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine
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Найкраще рок-відео: Panic! At The Disco – High Hopes
Найкраща режисерська робота: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)
Найкращі візуальні ефекти: Тейлор Свіфт і Брендон Урі – ME!
Найкращий монтаж: Біллі Айліш – Bad Guy
Найкраща художня робота: Аріана Гранде – 7 Rings
Найкраща хореографія: Rosalia & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura
Співачка Rosalia отримала дві нагороди / Фото: Getty Images
Найкраща операторська робота: Шон Мендес і Камілла Кабельо – Senorita
Найкраща пісня, яка мотивує (спеціальна нагорода): Megan Thee Stallion – Hot Girl Summer ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign
Найкраща пісня літа (спеціальна нагорода): Аріана Гранде & Social House – Boyfriend