Музей природознавства у Лондоні звинуватили в сексизмі через велику кількість експонатів самців

Знаменитий британський Музей природознавства (Natural History Museum) у Лондоні звинувачують у сексизмі через те, що кількість експонатів самок є меншою, ніж самців.

Так, у 21 столітті можна відмітити шалений прогрес у боротьбі з сексизмом. Однак, як повідомляє британський таблоїд Daily Mail, залишилися ще "осередки опору". Прикладом цього видання називає експонати мертвих тварин у Музеї природознавства.

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"Жінки були не єдиними особами жіночої статі, які змушені боротися зі сексизмом. Очевидно, леопарди і леви стикнулися з цим також", – пише Daily Mail.

У джерелі зазначається, що дослідники оглянули понад два мільйони тварин в Музеї природознавства в Лондоні, Вашингтонському музеї, Музеї природної історії ім. Філда у Чикаго, Американському музеї природної історії у Нью-Йорку і Французькому музеї.

У результаті виявлено, що кількість самців серед птахів складає від 40 до 60 відсотків, а серед ссавців – 52 відсотки.

Крім того, у музеях є експонати, так званих, "еталонних тварин" – офіційний зразок кожного виду, з яким потрібно порівнювати нових тварин. Серед цих важливих тварин лише 27 відсотків птахів і 39 відсотків ссавців були самками.

"Можливо, саме найефектніший хвіст павича, левова грива та роги, вирощені оленями, можуть зібрати навколо себе найбільшу кількість натовпу", – йдеться в джерелі.

Дослідження було опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B. Його авторка – доктор Наталі Купер з Музею природознавства зазначила, що люди, які збираються, хочуть побачити "найбільшого ведмедя гризлі або тварину з найпомітнішими рогами". Експонати представляють тварин, яких колекціонували між 1751 та 2018 роками, але з часом справи щодо рівної кількості самок і самців не покращилися. А на думку дослідників, така нерівність є поганою ще й для науки.

"Цікаво, що ми не бачимо покращення. Навіть останні колекції упереджені", – заявила Наталі Купер.