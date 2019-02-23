На фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 Джамала постала у розкішному вбранні рожевого кольору

399 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Instagram/ @jamalajaaa

Фінал Національного відбору Євробачення-2019 проходить в суботу, 23 лютого. В журі, як завжди, неймовірна Джамала, переможниця Євробачення-2016, засвітила блискучий комбінезон ніжно-рожевого відтінку.

Після представлення фіналістів Національного відбору Євробачення-2019 ведучий шоу Сергій Притула ознайомив глядачів із зірковим журі, в складі якого українська співачка з кримськотатарським корінням Джамала. Між суддями-чоловіками Андрієм Данилко і Євгенієм Філатовим Джамала постала у ніжному образі.

Читайте також: В костюмі українського бренду: Джамала показала результати стильної зйомки у Варшаві

Переможниця Міжнародного етапу фіналу Євробачення-2016 обрала рожевий комбінезон з масивним жабо на рукавах, який підкреслював її струнку талію. Манікюр Джамала теж зробила в тон до вбрання, а родзинкою образу стали мінімальні прикраси, а саме – тонкий ланцюжок на шиї. Варто зазначити, що на другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2019 співачка з'явилася в чорно-білій сукні довжини міді.

Джамала
Джамала обрала рожеве вбрання для фіналу Євробачення-2019 / Instagram / @jamalajaaa

 

 

blog_ava
Не можу залишитись осторонь, – Нищук висловився про скандал довкола Нацвідбору на Євробачення
сьогодні
2103
Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Новини LifeStyle Стиль і мода Джамала
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
сьогодні 15:37 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
Юлія Михайлова 5923
Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
сьогодні 13:40 Відбір на Євробачення-2019 від України: хто пройшов у фінал
13442
Оскар-2019: список номінантів престижної премії
сьогодні 10:39 Оскар-2019: список номінантів престижної премії
7079
Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
22 лютого 20:00 Що почитати цікавого: п'ять яскравих книжок, які не можна пропустити
Євгенія Мазур 328
За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
22 лютого 19:30 За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях
491
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук