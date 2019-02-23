На фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 Джамала постала у розкішному вбранні рожевого кольору

Фінал Національного відбору Євробачення-2019 проходить в суботу, 23 лютого. В журі, як завжди, неймовірна Джамала, переможниця Євробачення-2016, засвітила блискучий комбінезон ніжно-рожевого відтінку.

Після представлення фіналістів Національного відбору Євробачення-2019 ведучий шоу Сергій Притула ознайомив глядачів із зірковим журі, в складі якого українська співачка з кримськотатарським корінням Джамала. Між суддями-чоловіками Андрієм Данилко і Євгенієм Філатовим Джамала постала у ніжному образі.

Читайте також: В костюмі українського бренду: Джамала показала результати стильної зйомки у Варшаві

Переможниця Міжнародного етапу фіналу Євробачення-2016 обрала рожевий комбінезон з масивним жабо на рукавах, який підкреслював її струнку талію. Манікюр Джамала теж зробила в тон до вбрання, а родзинкою образу стали мінімальні прикраси, а саме – тонкий ланцюжок на шиї. Варто зазначити, що на другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2019 співачка з'явилася в чорно-білій сукні довжини міді.



Джамала обрала рожеве вбрання для фіналу Євробачення-2019 / Instagram / @jamalajaaa