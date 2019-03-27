На презентації Apple TV показали нові кадри серіалу з Еністон і Візерспун: про що стрічка

Прихильники всесвітньо відомої компанії Apple вже перебувають в очікуванні випуску нових стрічок на стрімінговому сервісі Apple TV. Однією з перших кінострічок стане серіал "Ранкове шоу" (The Morning Show).

На презентації стрімінгового сервісу Apple TV 25 березня кінотворці показали перші деталі проекту. У новому серіалі глядачі зможуть побачити життя за лаштунками ранкових програм і їхніх ведучих, які розповідають найперші новини, що трапились в країні і світі, поки їхні глядачі прокидаються і п’ють ранкову каву. Головні ролі у серіалі виконають знамениті актриси Дженніфер Еністон та Різ Візерспун.

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Через призму невиспаних людей з підвищеним рівнем адреналіну, які перебувають перед камерою, ми бачимо чесну картину взаємовідносин між чоловіком та жінкою на роботі, і ми втягуємо в цю розмову всіх, хто боїться говорити, якщо тільки не стоїть за закритими дверами,

– прокоментувала вихід нового серіалу зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

Про зйомки "Ранкового шоу" стало відомо ще в липні 2017 року. Продюсерами нового телепроекту стали самі ж Еністон та Візерспун, а також Керрі Егрін, Крістін Ган та інші. Дату виходу драматичної стрічки поки що не повідомляють, однак першу серію слід очікувати вже у 2019 році.