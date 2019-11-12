Надя Дорофєєва відкрила таємницю, як познайомилась з Володимиром Дантесом

Солістка гурту "Время и Стекло" та Володимир Дантес – одна з найпопулярніших сімейних пар українського шоу-бізнесу. Досі артисти не зізнавались, як відбулось їхнє перше знайомство. Та днями Надя Дорофєєва відкрила цю таємницю.

Артистка стала запрошеною гостею програми "Слава+", яка щотижня виходить на ютуб-каналі Люкс ФМ. Надя Дорофєєва вирішила вперше за довгий час дати відверте інтерв'ю, в якому не оминула питань і про сімейне життя з Володимиром Дантесом. Солістка гурту "Время и Стекло" згадала, які події передували її знайомству з Володимиром Дантесом.

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За словами Надії Дорофєєвої, у 2010 році, коли її колектив тільки отримував першу славу, вона страждала на демодекоз. Від недуги обличчя артистки було всипане прищами. Через це зірка дуже комплексувала та не вважала себе привабливою.

"9 років тому я захворіла на грип і не пропила після хвороби пробіотики. В мене запустився процес дисбактеріозу. Але перші прояви у мене були на обличчі, і класні косметологи почали мені лікувати обличчя антибіотиками, мазями якимись. В мене як почало погіршуватися, погіршуватися. Цей період тривав сім місяців. Я пам'ятаю, я плакала щодня, коли дивилася на себе в дзеркало. Це був дуже важкий період. Я приходила на зйомки, у нас вже був гурт "Время и Стекло", а в мене все обличчя всипане прищами", – згадала Надя Дорофєєва.

Співачка одразу почала діагностику та здала десятки аналізів, щоб встановити причину. Медики припускали, що гормони могли так повпливати на її вигляд. І саме в цей час Надя Дорофєєва зустріла Володимира Дантеса, який одразу закохався в неї.

Пам'ятаю, день, сідаємо в потяг, я зустрічаю Володимира Дантеса. Я, як і раніше: вся в прищах, не нафарбована, звісно – в потязі ж. І тут він чомусь у мене закохується. Я думаю: "Господи, може, він погано бачить",

– з гумором розповіла Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Instagram / @nadyadorofeeva

Пережити нелегкий період співачці допоміг не тільки коханий, але й колега по гурту. Позитив (Олексій Завгородній) підтримував Надю Дорофєєву, а візажисти робили все для того, щоб глядачі не помітили прищів на обличчі Дорофєєвої. Однак, за її словами, це помічникам так і не вдавалось, бо з тональним кремом недоліки шкіри ще більше було видно.

"Позитив мене дуже підтримував. Він казав: "Поки ти мені не сказала, я нічого не бачив". Позитив мене підтримував, Вова закохався. Пам'ятаю, Вова мені сказав: "У тебе почалися зі мною стосунки, все мине", – додала вона.

Пара влаштувала розкішне весілля у 2015 році. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес активно показують фото в мережі, демонструючи сімейну ідилію. Окрім цього, артисти знаходять час у своєму графіку для сімейних поїздок за кордон.

Більше про зіркове життя Наді Дорофєєвої, комплекси співачки, стосунки з Дантесом та сольну кар'єру – дивіться у новому випуску "Слава+":