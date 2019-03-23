Наляканий Кіану Рівз у третій частині фільму "Джон Вік": в мережі з'явився новий трейлер

Третя частина одного з найулюбленіших бойовиків вже незабаром вийде на великий екран українських кінотеатрів. В мережі опублікували новий трейлер до фільму "Джон Вік 3".

Новий трейлер третьої частини фільму про найманого вбивцю Джона Віка з'явився на YouTube-каналі Lionsgate Movies 21 березня. За два дні після публікації відеоролик переглянуло майже 10 мільйонів людей.

Читайте також: "Слуга народу 3": дата прем'єри та сюжет популярного серіалу

Головну роль згубника незмінно виконав Кіану Рівз, також у фільмі з'явиться Холлі Беррі, яка зіграє його близького друга, Іян Макшейн, співачка Рубі Роуз та інші.

За сюжетом, елітний вбивця, який працює за наймом, мріє про відставку. Однак, згідно з подіями, які відбувалися в другій частині фільму, Джон Вік досі перебуває на втіках після того як він убив члена Високого Столу. Тому хто принесе його голову, пообіцяли 14 мільйонів доларів. Тому елітний вбився сам стає мішенню для кілерів, а його головна місія полягає у тому, аби втекти з Нью-Йорка.

Прем'єра третьої частини фільму "Джон Вік" відбудеться в травні 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Джон Вік 3": відео