Настю Каменських запідозрили у вагітності

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Настя Каменських
Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

У найближчому оточенні співачки Насті Каменської, яка 23 травня вийшла заміж за репера Потапа, почали говорити про її ймовірну вагітність. Офіційного підтвердження інформації немає.

Про це редакції LifeStyle 24 повідомив інсайдер з оточення співачки. Зазначається, що в найближчому оточенні говорять про ймовірне поповнення близько останніх двох місяців. Додамо, що офіційних заяв стосовно підтвердження або спростування немає.

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Крім того, про ймовірну вагітність почали говорити ще користувачі у мережі. Як відомо, церемонію весілля відвідали зіркові друзі пари та родичі, однак шанувальники таки змогли побачити, як все відбувалося через пряму трансляцію на YouTube-каналі Олі Полякової.

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Весілля Потапа і Насті Каменських / Скріншот

Дехто з глядачів помітив округлий живіт Насті Каменської на відео, відтак з'явилося дедалі більше чуток про майбутнє поповнення в новоспеченій сім'ї.

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Весілля Потапа і Насті Каменських / Скріншот

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських

Про весілля Потап і Настя оголосили у новому кліпі репера "Константа". Прем'єру наречені запланували саме на день церемонії, 23 травня. У ролику артисти постали у весільному одязі: Настя Каменських приміряла сукню з оригінальним вирізом, а от Потап – у чорному класичному смокінгу.

Сама церемонія весілля відбулась у ресторані Fabius, що розташований неподалік від Києва. Заклад прикрасила десятками живих квітів, а на літній терасі встановили великі екрани. Окрім цього, біля лісу, що розташований біля ресторану, встановили арку: саме там і озвучили свої обітниці Настя Каменських і Потап.

Для весільної церемонії співачка обрала приталену сукню з салону Luxury Bridal Store "Novias". Вбрання підкреслило струнку фігуру Насті Каменських. Своє хвилясте волосся вона ніжно підібрала у зачіску, залишивши лише два локони, а для макіяжу обрала ніжні відтінки. Водночас Потап красувався у світлому костюмі.


Настя Каменських і Потап одружилися / Instagram / @miatopone

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Теги: LifeStyle Зіркові весілля Новини LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя Музика
Джерело: LifeStyle 24
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