Найгірші фільми 2019 року за версією американських кінокритиків

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Найгірші фільми 2019 року / Колаж: LifeStyle 24

Цікаві добірки та рейтинги продовжують підривати мережу з початку грудня 2019 року. Так, днями в інтернеті з'явився матеріал, у якому "зібралися" всі невдалі фільми поточного року за версією кінокритиків. Однак читачам варто пам'ятати, що список найгірших стрічок складали не глядачі, тому думки можуть кардинально відрізнятися.

Так званий антирейтинг у галузі кіноіндустрії з'явився на сайті видання Rolling Stone.

До речі, тут найкасовіші фільми 2019 року: повний список

До списку потрапило 10 повнометражних фільмів, серед яких також анімаційні картини, які стали рекордсменами по касових зборах. Тож, до вашої уваги – найгірші фільми 2019 року.

1 . "Король Лев" (The Lion King)

"Король Лев": трейлер дивитися онлайн

2. "Королеви криміналу" (The Kitchen)

"Королеви криміналу": трейлер дивитися онлайн

3. "Двійник" (Gemini Man)

"Двійник": трейлер дивитися онлайн

4. "Щиголь" (The Goldfinch)

"Щиголь": трейлер дивитися онлайн

5. "Де ти поділась, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette)

"Де ти поділась, Бернадетт?": трейлер дивитися онлайн

6. "Мертві не помирають" (The Dead Don’t Die)

"Мертві не помирають": трейлер дивитися онлайн

7. "21 міст" (21 Bridges)

"21 міст": трейлер дивитися онлайн

8. "Мідвей" (Midway)

"Мідвей": трейлер дивитися онлайн

9. "Скло" (Glass)

"Скло": трейлер дивитися онлайн

10. "Щасливого Різдва" (Last Christmas)

"Скло": трейлер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Disney
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