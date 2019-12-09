Найгірші фільми 2019 року за версією американських кінокритиків

Цікаві добірки та рейтинги продовжують підривати мережу з початку грудня 2019 року. Так, днями в інтернеті з'явився матеріал, у якому "зібралися" всі невдалі фільми поточного року за версією кінокритиків. Однак читачам варто пам'ятати, що список найгірших стрічок складали не глядачі, тому думки можуть кардинально відрізнятися.

Так званий антирейтинг у галузі кіноіндустрії з'явився на сайті видання Rolling Stone. До речі, тут найкасовіші фільми 2019 року: повний список До списку потрапило 10 повнометражних фільмів, серед яких також анімаційні картини, які стали рекордсменами по касових зборах. Тож, до вашої уваги – найгірші фільми 2019 року. 1 . "Король Лев" (The Lion King) "Король Лев": трейлер дивитися онлайн 2. "Королеви криміналу" (The Kitchen) "Королеви криміналу": трейлер дивитися онлайн 3. "Двійник" (Gemini Man) "Двійник": трейлер дивитися онлайн 4. "Щиголь" (The Goldfinch) "Щиголь": трейлер дивитися онлайн 5. "Де ти поділась, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette) "Де ти поділась, Бернадетт?": трейлер дивитися онлайн 6. "Мертві не помирають" (The Dead Don’t Die) "Мертві не помирають": трейлер дивитися онлайн 7. "21 міст" (21 Bridges) "21 міст": трейлер дивитися онлайн 8. "Мідвей" (Midway) "Мідвей": трейлер дивитися онлайн 9. "Скло" (Glass) "Скло": трейлер дивитися онлайн 10. "Щасливого Різдва" (Last Christmas) "Скло": трейлер дивитися онлайн