Найгірші фільми 2019 року за версією американських кінокритиків
Цікаві добірки та рейтинги продовжують підривати мережу з початку грудня 2019 року. Так, днями в інтернеті з'явився матеріал, у якому "зібралися" всі невдалі фільми поточного року за версією кінокритиків. Однак читачам варто пам'ятати, що список найгірших стрічок складали не глядачі, тому думки можуть кардинально відрізнятися.
Так званий антирейтинг у галузі кіноіндустрії з'явився на сайті видання Rolling Stone.
До речі, тут найкасовіші фільми 2019 року: повний список
До списку потрапило 10 повнометражних фільмів, серед яких також анімаційні картини, які стали рекордсменами по касових зборах. Тож, до вашої уваги – найгірші фільми 2019 року.
1 . "Король Лев" (The Lion King)
"Король Лев": трейлер дивитися онлайн
2. "Королеви криміналу" (The Kitchen)
"Королеви криміналу": трейлер дивитися онлайн
3. "Двійник" (Gemini Man)
"Двійник": трейлер дивитися онлайн
4. "Щиголь" (The Goldfinch)
"Щиголь": трейлер дивитися онлайн
5. "Де ти поділась, Бернадетт?" (Where'd You Go, Bernadette)
"Де ти поділась, Бернадетт?": трейлер дивитися онлайн
6. "Мертві не помирають" (The Dead Don’t Die)
"Мертві не помирають": трейлер дивитися онлайн
7. "21 міст" (21 Bridges)
"21 міст": трейлер дивитися онлайн
8. "Мідвей" (Midway)
"Мідвей": трейлер дивитися онлайн
9. "Скло" (Glass)
"Скло": трейлер дивитися онлайн
10. "Щасливого Різдва" (Last Christmas)
"Скло": трейлер дивитися онлайн