Назад у минуле: Оля Полякова показала, який вигляд мала у 16 років

Співачка Оля Полякова вирішила здивувати своїх прихильників у мережі. Перед Різдвом зірка показала фото, на якому їй всього 16 років.

Популярна співачка Оля Полякова за час вокальної кар'єри стала справжнім секс-символом. Струнка фігура, розкішні довгі ноги, біляве волосся та ефектна зовнішність привертають увагу багатьох українців. І поки чимало хейтерів стверджують, що це всього лиш результати копіткої праці пластичних хірургів, Оля Полякова з легкістю довела зворотне.

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На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала архівне фото. Перед камерою Оля Полякова позувала у приталеній сукні з кольоровим принтом, яка підкреслила її стрункі форми. Зібране у пучок волосся, макіяж з акцентом на очі та прикраси завершили її досить ефектний look артистки.

16! Ще до появи Photoshop, – з гумором заявила Оля Полякова.

Користувачі мережі одразу ж засипали артистку компліментами та відзначили, що старша донька Олі Полякової – Марія – дуже подібна на свою зіркову маму.