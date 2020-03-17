Не будьте егоїстичні, – Белла Хадід закликала прихильників дотримуватись карантину

Весь світ продовжує обговорювати пандемію коронавірусу. Зокрема, у мережі зірки поширюють дописи, пов'язані з карантином. Модель Белла Хадід також не стоїть осторонь важливої теми та публічно закликала прихильників дотримуватись порад ВООЗ.

На інстаграм-сторінці Белла Хадід розповіла, що перед спалахом епідемії та оголошенням про пандемію перебувала за кордоном. Модель взяла участь у показах нових колекцій легендарних брендів. Зірка підкорювала подіуми під час Тижнів моди в Мілані, Лондоні та Парижі, відтак після повернення до Нью-Йорку ізолювалась від інших у своєму помешканні.

Дивіться також: Том Генкс з дружиною одужали після коронавірусу: подружжя виписали з лікарні

Белла Хадід зазначила, що не має ознак коронавірусу, однак вирішила не бути егоїстичною та не наражати на небезпеку інших людей, у яких слабша імунна система. Модель закликала прихильників також серйозно віднестись до пандемії та виконати прохання ВООЗ.

"Для молодих і здорових людей дотримання дистанції може бути не так актуально. Але не будьте егоїстичні, будьте уважні до тих, чия імунна система не така сильна. Важливо серйозно поставитися до цього часу, щоб сповільнити поширення вірусу. Я б сказала, що зараз краще переоцінити ситуацію, ніж недооцінити її", – зазначила Белла Хадід.

Окрім цього, модель звернула увагу на новини про паніку серед людей. Американці також роблять запас харчів та засобів для гігієни. Тому Белла Хадід попросила підписників блогу не забувати про толерантність та етикет під час шопінгу.

Водночас манекенниця вирішила розбавити стрічку новин ефектним фото. Белла Хадід зізналась, що прикрасила новий квітневий випуск Vogue. На фото вона постала у трендовому комбінезоні.

Кумедно писати про мою роботу під час цього хаосу, але мені так хочеться подякувати Vogue Korea і фотографам Луїджі Мурено і Янго Хенце. Жити і любити, любити і жити. Дякую,

– написала модель під новим знімком.

За останніми даними, на коронавірус захворіли близько 180 000 людей. Недуга стрімко поширилась з Китаю на весь світ і наразі немає європейської країни, де б не виявили хворобу. Коронавірус загрозливий тим, що спричиняє пневмонію, яка вже забрала життя у понад 7 000 людей. Тому ВООЗ рекомендує дотримуватись простих правил під час пандемії, які знижують шанси захворіти.



Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу