Не пишаюсь цим, – зірка серіалу "Шерлок" Мартін Фріман заявив, що бив своїх дітей

Британський актор Мартін Фріман, найбільш відомий за ролями у серіалі "Шерлок" та фільмі "Гоббіт", зробив несподіване зізнання. Чоловік заявив, що бив та обзивав своїх дітей.

Спогадами він поділився в інтерв'ю The Sunday Times, додавши, що не пишається цим. За словами Мартіна Фрімана, наразі його сині Джо виповнилось 14 років, а доньці Грейс – 11. Однак коли нащадки були молодшими, могли мати фізичне покарання. Вдавався актор і до словесних образ, про що відкрито заявив журналістам.

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"Одне з правил говорить: не бити своїх дітей і не називати їх маленькими виродками. Але, знаєте, я робив і те, і інше. Знаю, що не повинен був так чинити. І не пишаюся цим. Я ляснув їх двічі, а маленькими виродками називав більше двох разів. Хотів, щоб вони зрозуміли. До того ж був занадто нетерплячим і перебував на межі своїх сил... Я завжди відкрито говорив про свої батьківські хиби. Не впевнений, що кричу більше, ніж інші люди, але вже точно частіше в цьому зізнаюся", – розповів Мартін Фріман.

Сам актор не приховує: такі методи виховання – неправильні. Проте Мартін Фріман на власному прикладі хотів показати, що голлівудські батьки також не ідеальні та допускають помилок у спілкуванні з дітьми.

Очевидно, що це погана ідея – підіймати руку на дітей. Але бувають моменти, коли батьки роблять щось неправильно. І коли дітям буде по 20, вони точно запитають, чому я це зробив. Я зовсім не пишаюся своїм вчинком. Та що зроблено – те зроблено. Але я ніколи цього не повторю. Це не є нормою в нашій родині,

– додав Мартін Фріман.

Зі своєю колишньою дружиною актор познайомився на зйомках у 2000 році. Згодом Мартін Фріман та Аманда Аббінгтон офіційно одружились. Проте десятки років шлюбу та двоє дітей не вберегли пару від розлучення. У 2016 році Мартін Фріман заявив, що знову холостяк, однак зберіг дружні стосунки з колишньою коханою.



Мартін Фріман з колишньою дружиною / The Daily Mail

Відверте інтерв'ю про дітей спровокувала нова робота актора в серіалі Breeders. У фільмі Мартін Фріман грає роль турботливого батька, який в один момент усвідомлює, що не тим, ким здається. Ідеальні стосунки з нащадками стають не такими бездоганними, а подружжя намагається знайти баланс між батьківством, роботою та відпочинком.