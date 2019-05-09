Не по-королівськи: Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у прибиранні пляжу

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Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські продовжують свій офіційний візит до Уельсу. Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали чергове місто, в якому не тільки поспілкувались із британцями, але й, забувши про королівські титули, прийнялись прибирати пляж.

Після візиту до пошуково-рятувальної бази берегової охорони герцоги Кембриджські вирушили до міста Ньюборо. Саме там королівське подружжя запланувало зустріч з учнями місцевої школи та активістами.

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Містечко Ньюборо розташоване на березі Ірландського моря, тому чимало жителів не на словах знають, наскільки загрозливими є забруднення водойм пластиковими відходами. Відтак активісти спільно зі школярами проводять чимало часу на пляжах, очищуючи їх від сміття. Принц Вільям та Кейт Міддлтон поспілкувались з жителями міста та дізнались, як вони бачать вирішення цієї проблеми. 

Однак тільки розмовами зустріч не завершилась. Герцоги Кембриджські, забувши про свої королівські титули, вирішили допомогти місцевим жителям в очищенні пляжів та взялись за прибирання дрібних пластикових відходів.  

Для особливого виходу Кейт Міддлтон дещо змінила свій попередній образ. Так, герцогиня Кембриджська залишила чорну водолазку та приталені штани, доповнивши їх курткою в стилі casual та зручними чоботами без підборів. 

Кейт Міддлтон прибирала пляж від забруднення
Кейт Міддлтон прибирала пляж від забруднення / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцоги Кембриджькі в Уельсі
Герцоги Кембриджські в Уельсі / Twitter / @KensingtonRoyal

Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images
Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images​

А ось так Кейт Міддлтон виглядала на зустрічі з рятувальниками на базі берегової охорони в Уельсі. 

Герцогиня Кембриджська в Уельсі
Як герцогиня Кембриджська виглядала в Уельсі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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