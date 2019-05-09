Не по-королівськи: Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли участь у прибиранні пляжу

Герцоги Кембриджські продовжують свій офіційний візит до Уельсу. Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали чергове місто, в якому не тільки поспілкувались із британцями, але й, забувши про королівські титули, прийнялись прибирати пляж.

Після візиту до пошуково-рятувальної бази берегової охорони герцоги Кембриджські вирушили до міста Ньюборо. Саме там королівське подружжя запланувало зустріч з учнями місцевої школи та активістами.

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Містечко Ньюборо розташоване на березі Ірландського моря, тому чимало жителів не на словах знають, наскільки загрозливими є забруднення водойм пластиковими відходами. Відтак активісти спільно зі школярами проводять чимало часу на пляжах, очищуючи їх від сміття. Принц Вільям та Кейт Міддлтон поспілкувались з жителями міста та дізнались, як вони бачать вирішення цієї проблеми.

Однак тільки розмовами зустріч не завершилась. Герцоги Кембриджські, забувши про свої королівські титули, вирішили допомогти місцевим жителям в очищенні пляжів та взялись за прибирання дрібних пластикових відходів.

At Newborough Beach The Duke and Duchess of Cambridge joined pupils from local primary schools on a beach clean-up organised by the Isle of Anglesey County Council and marine conservation group @sascampaigns. pic.twitter.com/orMukZMBz1 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 травня 2019 р.

Для особливого виходу Кейт Міддлтон дещо змінила свій попередній образ. Так, герцогиня Кембриджська залишила чорну водолазку та приталені штани, доповнивши їх курткою в стилі casual та зручними чоботами без підборів.



Кейт Міддлтон прибирала пляж від забруднення / Twitter / @KensingtonRoyal



Герцоги Кембриджські в Уельсі / Twitter / @KensingtonRoyal



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Getty Images​

А ось так Кейт Міддлтон виглядала на зустрічі з рятувальниками на базі берегової охорони в Уельсі.



Як герцогиня Кембриджська виглядала в Уельсі / Getty Images