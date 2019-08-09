Не пройшло й року: екс-чоловік Ані Лорак опублікував фото з відпочинку з новою обраницею

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Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу / Instagram / @muratnalca

Колишній чоловік відомої української співачки Ані Лорак, яка гастролює та проживає у Росії, наважився розсекретити ім'я дівчини, з якою закрутив роман після розлучення. Мурат Налчаджиоглу публікує спільні фото з відпочинку, супроводжуючи їх романтичними коментарями.

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу розлучилися в січні 2019 року. Однак через кілька місяців після розлучення українська співачка повідомила про роман з 26-річним продюсером Єгором Глєбом. Її екс-чоловік приховував нові відносини дещо довше, однак не втримався і напередодні, 8 серпня, опублікував фото з відпочинку зі своєю новою обраницею на сторінці в Instagram.

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42-річний Мурат Налчаджиоглу назвав також ім'я дівчини. Нею виявилася киянка Самія Ахметова. Наразі закохані відпочивають у Пальмі-де-Майорці, що в Іспанії, звідки й опубліковане перше спільне фото пари.

Життя стає справжнім і дивовижним, коли ти знаходиш людину, яка розділяє з тобою всі відчуття і має такий самий погляд на майбутнє,
– прокоментував знімок Мурат.

Екс-чоловік Ані Лорак з новою дівчиною
Екс-чоловік Ані Лорак з новою дівчиною / Instagram / @muratnalca

Романтичні вечори пара проводить у Puerto Portals, прогулюючись місцевістю і танцюючи під місцеву музику. В Insta-Stories екс-чоловік Ані Лорак опублікував короткі відео, на яких ще раз показав свою обраницю.

колишній чоловік Ані Лорак з новою дівчиною
Екс-чоловік Ані Лорак з новою дівчиною / Insta-Stories

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Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові розлучення Ані Лорак Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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