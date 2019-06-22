Неон: як носити яскравий тренд на прикладі Кендалл Дженнер

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / www.gettyimages.com

Неон швидко став трендом у 2019 році і ввірвався в гардероби багатьох модниць. Незважаючи на те, що багато стилістів заявляють, що такий яскравий колір переходить в антитренди, і рекомендують припинити носити його – наразі неон нікуди не зникає.

Супермодель і зірка реаліті-шоу Кедалл Дженнер продемонструвала, як цікаво можна одягати одяг неонового кольору.

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Для публічного виходу в Нью-Йорку супермодель приміряла сорочку over-size неоново-зеленого відтінку, застібнувши лише на верхні гудзики.

Під неї Кендалл одягнула міні-спідницю з колекції Maisie Wilen із зелено-блакитним принтом, який ідеально дивився з верхнім одягом. Завершили "лук" зірки прозорі човники на високих підборах.

Дженнер стала гостею заходу, який організував бренд Proactiv – косметика для людей з проблемною шкірою. Раніше Кендалл погодилася стати їхнім амбасадором (представником).

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
​Кендалл Дженнер / Getty Images

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кендалл Дженнер Мода
Джерело: LifeStyle 24
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