"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: які перипетії чекають на героїв у 5 і 6 серіях

Продовження серіалу "Ніщо не трапляється двічі" підкорило вітчизняних кіноманів. Динамічний сюжет 2 сезону створила режисерка Оксана Байрак, яка і втілила цю непересічну історію. У середу, 1 квітня. о 20:00 вийдуть 5 і 6 серії.

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 5 серія – сюжет

На поминках Азіза його донька Рімас вирішила попрощатись із його коханкою. Однак дівчина дізнається, що насправді підла Зейн мала роман з її батьком задовго до появи Раїси, а тому вважає себе спадкоємицею статків.

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Водночас до Аглаї на телешоу має прийти супермодель Алла Суботіна. Від такої зіркової гості вона не в захваті. Однак режисери запросили на програму і якогось Побегайла, який розкаже правду про минуле манекенниці. Та ця історія пов'язана і з Аглаєю.

Дивіться трейлер до 5 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео

Відео буде згодом

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон 6 серія – сюжет

Маша Богданова нарешті приїжджає на острів Робінзон-Крузо в надії знайти свою доньку Катю. Саме це місце було відзначене на глобусі, який Огнєв надіслав з останньою лялькою.

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Водночас Аглая закрутить роман з Микитою, який є колишнім чоловіком Ірини Сергіївни. Вперше за багато часу ведуча може назвати себе щасливою. Та цю ідилію зруйнує телефонний дзвінок: жінка дізнається, що в її сина Гліба діагностували лейкоз. Щоб врятувати нащадка Аглая Калініна наважиться на відчайдушний крок.

Дивіться трейлер до 6 серії 2 сезону "Ніщо не трапляється двічі": відео

Відео буде згодом

Головні ролі та актори серіалу "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон:

Маша Богданова – Катерина Тишкевич

Вадим Огнєв – Антон Батирєв

Аглая Калиніна – Наталі Старинкевич

Герман Піковий – Петро Риков

Жанна Потєхіна – Катерина Семьонова

Катя Огнєва – Єфросинія Мельник

"Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон – графік виходу серій о 20:00 на СТБ:

1-2 (17-18) серії – 30 березня 2020 року

3-4 (19-20) серії – 31 березня 2020 року

5-6 (21-22) серії – 1 квітня 2020 року

7-8 (23-24) серії – 2 квітня 2020 року