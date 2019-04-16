Нотр-Дам здавався вічним: українські зірки прокоментували резонансну пожежу в Парижі

Українські співаки, актори та ведучі не втримували свого розпачу та суму від новини про пожежу в Соборі Паризької Богоматері. У мережі вони опублікували дописи, в яких підтримали всіх жителів Франції та розповіли свої історії про знайомство з Нотр-Дамом.

Норт-Дам – одна з найвеличніших споруд Франції та й усього світу. Щороку мільйони туристів відвідували пам'ятку архітектури, а її красою захоплювались літератори у творах. Тому новина про пожежу в Нотр-Дамі стала справжнім шоком для багатьох людей.

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Собор спалахнув через ремонтні роботи у понеділок, 15 квітня. Полум'я охопило Нотр-Дам настільки, що рятувальникам знадобилось 9 годин, щоб його ліквідувати. Внаслідок інциденту було зруйновано верхню частину шпиля храму, годинник, значну частину покрівлі та вітражі. Серйозних втрат вдалось уникнути. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що величну споруду відновлять. Допомогти главі держави вже взялись знаменитості, які пообіцяли виділити на реставрацію чималі суми.

Водночас мережу охопив своєрідний флешмоб: представники шоу-бізнесу розмістили сумні дописи, в яких поділились спогадами про Нотр-Дам. До голлівудських зірок долучились й українці.

Катерина Осадча

"Тільки сьогодні в інтерв‘ю згадувала своє французьке дитинство і розповідала, що дуже люблю Париж за те, що роками там все стабільно і незмінно. Але, як виявилося, вже в ті самі хвилини почалася пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Нема сил дивитися відео і світлини палаючого даху такої неймовірної споруди. Я була в Нотр-Дамі десятки разів... У дитинстві я просто любила прийти туди і посидіти, розглядаючи вітраж, сотні маленьких візерунків... Здавалося, що листівочний вид з набережної напроти на Нотр-Дам – вічний, так було 800 років до нас і буде ще стільки ж, як мінімум. Я дуже вірю і сподіваюсь, що вдасться врятувати хоч щось і відновити. Не може просто так згоріти такий витвір мистецтва. Сумно і боляче", – Катерина Осадча.

Джамала

"Вчорашні сумні події, пов'язані з Нотр-Дамом, мимоволі нагадали про мою поїздку в Париж. Це було рівно 4 роки тому, в квітні 2015. У Париж я вирушила з важливою місією – представляти французькій публіці фільм "Поводир" в рамках "Днів українського кіно". На пам'ять залишилися фото і враження, якими я поділилася з Bestin.UA: "... про сам Париж можна говорити годинами. Я багато ходила пішки, жадібно вдивлялася в місто, боялася щось пропустити, не помітити. Я лінивий турист, задовольняюся тим, що бачу, що не вчитуючись в путівники. В цьому є свій кайф, ти сприймаєш красу в чистому вигляді, не відволікаючись на додаткову інформацію. Вражаюче, як легко в Парижі народжується красиве". А зараз можна сказати: "як легко його можна втратити", – написала із сумом Джамала.

Святослав Вакарчук

"Палає частина цивілізації, не просто пам'ятка культури, архітектури. Люди, бережіть один одного, мир і собори, "собори своїх душ".

Ірена Карпа

"Люди плакали, просто стоячи на набережних і мостах. Католики тихо співали славень Діві Марії – дуже сюрреалістичний момент був, стояти отам серед ночі. А ми з Людовиком-Кирилом Требюше говорили про те, що буквально щодня проходили повз – то з собакою гуляли, то на метро йшли, і сприймали Собор як щось, що стоїть непорушне і буде там завжди, щось, на що дивишся боковим зором. Це так прикро – розуміти крихкість мистецтва. Нічого немає вічного, яка б система безпеки не була потужна, які б міцні не були музейні стіни... Все прекрасне – як мандата з піску, якій рано чи пізно судилось розвіятися, як ми говорили з Юлією Вебер. Тим більше треба цінувати моменти краси. Вони швидкоплинні", – письменниця Ірена Карпа.

Санта Дімопулос

"Для мене Собор Паризької Богоматері – це не просто один з найбільш неймовірно красивих готичних пам'яток Європи, а й дитяча мрія. Ще в початковій школі, моя тітка в Москві показала мені касету з французьким мюзиклом Notre-Dame de Paris з Гару. Купивши таку ж, я затерла її до дірок. Я навіть вивчила напам'ять всі арії! Трохи пізніше прочитала Гюго. І навіть не бувши в той час в Парижі, я відчувала любов і прихильність до міста і собору. Коли я вперше відвідала Париж, перше місце, куди я пішла, була зовсім не Ейфелева вежа, а Собор Паризької Богоматері", – співачка та модель Санта Дімопулос.

Ольга Сумська

"Світ втратив найкрасивіший собор, символ Франції, який надихав не тільки віруючих, але й поетів, художників, музикантів, акторів, людей всіх національностей і віросповідань...Цікаво, що собор побудовано в стилі "пламеніючої готики"... Пророче співпадіння. Але! Це не людина, яку неможливо воскресити! Нотер-Дам можливо і потрібно відновити!"

Володимир Остапчук

"Мій брат живе у Франції. Каже, що це величезна трагедія для всіх французів. Люди збираються в церквах і на площах. По всій країні б'ють дзвони. Так почався Страсний тиждень", – розповів ведучий.

Злата Огневич

"Париж... Молюся за вас", – із сумом написала Злата Огневич.

Олександр Пономарьов

Слава Фролова

Христина Соловій

"Собори своїх душ бережіть, друзі... Собори душ!" – написала Христина Соловій, використавши слова Олеся Гончара.