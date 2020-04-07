Фільми квітня, прем'єри яких перенесли через пандемію коронавірусу

У Голлівуді навіть не беруться підраховувати збитки, яких завдала пандемія коронавірусу. Досі залишаються закритими сотні кінотеатрів, відтак гучні прем'єри квітня 2020 року довелось скасувати. Які кінострічки не вийшли на екран цього місяця та чи відомі нові дати їхнього виходу – дізнавайтесь у LifeStyle 24.

"Нові мутанти" (The New Mutants)

Запланована прем'єра – 2 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

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У закритій клініці силою утримують дітей із надздібностями. Все тому, що вони не вміють керувати своїм даром. Однак мутанти аж ніяк не хочуть бути піддослідними вчених вічно, тому об'єднуються, щоб знайти спосіб вийти на волю.

Дивіться трейлер до фільму "Нові мутанти": відео

"Мій шпигун" (My Spy)

Запланована прем'єра – 2 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Спецагент Джей-Джей з тріском провалив попереднє завдання, тому йому доручають стеження за однією родиною. Однак в перший же день чоловіка розсекречує 9-річна Софі. Щоб не провалити цю місію, спецагент мусить навчити школярку всього, що знає.

Дивіться трейлер до комедії "Мій шпигун": відео

"007: Не час помирати" ( No Time to Die)

Запланована прем'єра – 9 квітня

Нова дата виходу – 12 листопада

Джеймс Бонд, якого вп'яте зіграв актор Деніел Крейг, вирішив нарешті відпочити від своєї роботи та довірити порятунок світу іншим агентам. Однак на Ямайці його знаходить правозахисниця Фелікс Лейтер. Вона розповідає агенту 007 про зникнення науковця, який може знищити світ. І хоч агент 007 не хоче повертатись до справи, все ж не відмовляє Фелікс у допомозі.

Дивіться трейлер до фільму "007: Не час помирати": відео

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"Віваріум" (Vivarium)

Запланована прем'єра – 9 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Молода пара Том і Джемма мріють нарешті розпочати життя у власному будинку та згодом мати дітей. Вони обирають, здавалось би, привітний район з однаковими домами. Дивний рієлтор пропонує їм 9 маєток. Та після відмови Том і Джемма наче потрапляють у лабіринт: куди б вони не їхали на машині, все одно потрапляють до цього будинку. Пальне закінчується, тому пара мусить переступити поріг містичного місця.

Дивіться трейлер до фільму "Віваріум": відео

"Джуді" (Judy)

Запланована прем'єра – 16 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Це історія про співачку Джуді Гарленд, кар’єра якої почалася з ролі у "Чарівнику країни Оз". До 30-річчя стрічки зірка вирушає у турне, не знаючи, що воно буде останнім у її житті.

Дивіться трейлер до фільму "Джуді": відео

"Лессі: Повернення додому" (Lassie Come Home)

Запланована прем'єра – 16 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

12-річний хлопчик Флоріан мусить попрощатись зі своєю собакою Лессі. Його батьки придбали помешкання, в якому немає місця для домашніх тварин. Відтак на знамениту собаку чекають нові пригоди.

Дивіться трейлер до фільму "Лессі: Повернення додому": відео

"Казка старого мельника"

Запланована прем'єра – 16 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Це новий український фільм, який вартий уваги кіноманів. За сюжетом, пан Адам – воїн, готовий протистояти будь-яким ворогам. Повернувшись з чергової битви, він бачить село, охоплене злими чарами. На допомогу йому приходить Миколка, який прагне не тільки врятувати односельчан, але й закохати в себе доньку воїна – Христю.

Дивіться трейлер до фільму "Казка старого мельника": відео

"Авангард" (Ji xian feng)

Запланована прем'єра – 23 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Успішний китайський бізнесмен Цінь Гуолі викрадений у Лондоні. Група найманців з назвою "Арктичні вовки" не приховують, що причетні до злочину. Операцію з порятунку бізнесмена очолює найкращий агент Тан Хуантінг, якого зіграв Джекі Чан.

Дивіться трейлер до фільму "Авангард": відео

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"Антебеллум" (Antebellum)

Запланована прем'єра – 23 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Письменниця Вероніка Хінлі мусить розгадати загадку, щоб вижити. Для цього головна героїня порине одночасно в минуле та майбутнє і побачить події, які, здавалось би, її не стосуються.

Дивіться трейлер до фільму "Антебеллум": відео

"Полювання" (The Hunt)

Запланована прем'єра – 23 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

12 людей прокидаються на галявині та не розуміють, як вони туди потрапили. Виявляється, незнайомці стали мішенями для багатіїв, які вирішили влаштувати жорстоке полювання. Однак гра змінюється, коли одна з майбутніх жертв знаходить зброю.

Дивіться трейлер до фільму "Полювання": відео

"Незвідані шляхи" (The Roads Not Taken)

Запланована прем'єра – 23 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

Всі події у фільмі показують один звичайний день. Головний герой Лео страждає від деменції: у нього спогади сплітаються з реальністю. Щоб допомогти йому, до будинку приїжджає донька Моллі. Їхній візит до лікаря був би звичайним, якби Лео розумів, куди та навіщо він їде.

Дивіться трейлер до фільму "Незвідані шляхи": відео

"Ліга домашніх тварин" (Pets United)

Запланована прем'єра – 30 квітня

Нова дата виходу – наразі невідома

У казковому місті Робо-Сіті всім керують роботи, тому порядок тут бездоганний. Однак в один момент їхньою ціллю стають безпритульні тварини, якими опікується собака Роджер. Протистояти нападу бездушних машин беруться відчайдушні тварини.

Дивіться трейлер до мультфільму "Ліга домашніх тварин": відео

"Чорна Вдова" (Black Widow)

Запланована прем'єра – 30 квітня

Нова дата виходу – 6 листопада

Головна героїня Наташа, або ж "Чорна Вдова" – знаменита шпигунка та супергеройка. Фільм розкриє історію подій у "Першому меснику: Протистояння", коли вона вирушає в "Червону кімнату" – місце колишніх тренувань. Наташа хоче зруйнувати систему та не дати іншим дівчатам повторити її долю. Спогади та "привиди" минулого стають на заваді місії.

Дивіться трейлер до фільму "Чорна Вдова": відео