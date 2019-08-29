Образ дня: 21-річна сестра Кейт Мосс приміряла червоний шкіряний костюм у Лондоні

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Лотті Мосс
Лотті Мосс / www.gettyimages.com

Молодша сестра суперзірки Кейт Мосс, 21-річна британська модель Лотті Мосс потрапила в об'єктиви папараці у стильному образі на вулицях Лондона.

На лондонській вечірці Лотті Мосс з'явилася з неочікуваним рожевим кольором волосся. Дівчина приміряла й ефектний look: а шкіряний костюм бренду Milo Maria яскравого червоного кольору з широким поясом.

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Доповнили образ дівчини чорні ботильйони на стійких підборах і чорний корсет, який звабливо підкреслив бюст моделі.

Лотті Мосс
Лотті Мосс / Getty Images

Як відомо, Лотті розпочала модельну кар'єру на рік раніше за знамениту Кейт Мосс. Вона уклала свій перший модельний контракт у 16, а в 18 уже знялася для обкладинки глянцевого журналу Vogue.

Лотті Мосс
Лотті Мосс / BackGrid

Про свої експерименти з кольором волосся Лотті Мосс спершу повідомила шанувальників в Instagram. Однак у коментарях користувачі почали обговорювати, чи модель користується філерами для збільшення губ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lottie Moss (@lottiemossxo)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Лондон
Джерело: LifeStyle 24
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