Офіційно: Володимир Остапчук розлучається з дружиною після 12 років шлюбу

Український шоумен Володимир Остапчук подав на розлучення з дружиною Оленою Войченкою, з якою був одружений 12 років. У 2018 році в них народився спільний син Еван-Олександр, а 6 років тому – донька Емілія.

Відповідна заява про розлучення з’явилась на сайті Подільського районного суду міста Києва 22 жовтня. Позивачем став Володимир, а відповідачем – Олена. Наразі триває робота над призначенням складу суду.

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Остапчук Володимир і Олена Войченко розлучаються / Скріншот з сайту Подільського районного суду

Перші чутки про розлучення з’явились в українських ЗМІ вчора, 24 жовтня, однак інформацію вирішило підтвердити саме подружжя у журналі "Viva!".

У мережі з'явилася інформація про наше розлучення. Так, це правда. Життя непередбачуване і так трапляється. Щиро сказати, ми не хочемо виносити наші особисті взаємини на загальний огляд. Ми особливо трепетно ​​оберігаємо наше особистий простір, адже у нас двоє чудових дітей,

– розповіли Володимир та Олена.

Вони натякнули, що на розлучення могло повпливати постійне життя на відстані, адже у ведучого чимало роботи по Україні та за кордоном. Втім вони залишаються друзями заради спільних нащадків.

"Між нами роки міцних відносин і дружби, підтримки і партнерства, спільних подорожей, життя на дві країни, що далеко не легко, і багато іншого. Час, який ми провели разом ми згадуємо з вдячністю, а в майбутнє дивимося по-новому. Поки це все, що ми хочемо сказати, і просимо з повагою ставиться до нашого рішення і до цієї ситуації", – підсумувало подружжя, що перебуває в процесі розлучення.



Сім'я Володимира Остапчука у фотосесії для "Viva!" у червні 2019 року / Фото: Viva!