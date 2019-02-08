Оголена у ванні: скандальна MARUV презентувала пісню для Нацвідбору до Євробачення-2019

Скандальна співачка MARUV презентувала lyric-відео до пісні, яка зазвучить на Нацвідборі до Євробачення-2019. До композиції зірка зняла пікантне відео, в якому постала оголеною у ванні з піною.

Наприкінці січня ЗМІ вибухнули новиною: учасниця Нацвідбору до Євробачення-2019 виступить у Росії з концертами. Журналісти LifeStyle 24 намагались дізнатись у представників MARUV, чому зірка обрала країну-агресора для сольних гастролей, однак ті відмовились від будь-яких коментарів.

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Не минуло й двох тижнів після скандальної новини, як MARUV представила свою конкурсну пісню. Із піснею Siren Song артистка вийде на сцену Нацвідбору вже у суботу, 9 лютого.

Ймовірно, MARUV вирішила додати пікантності своїй прем'єрі, відтак постала у ролику оголеною. Своє тіло зірка грайливо прикрила піною у ванні та словами із пісні. Провокативний ролик за лічені години переглянули понад 24 тисячі користувачів мережі.

Слухайте нову пісню MARUV – Siren Song: lyric-відео 18+

Хто така MARUV?

Українська співачка родом із Дніпропетровщини. Спершу Анна Корсун заснувала свій музичний проект, який зрештою розпався. Артистка вирішила не ставити крапку на вокальній кар'єрі та продовжила виступати із сольними піснями. 28 вересня MARUV випустила дебютний альбом "Black Water".