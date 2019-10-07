Океан Ельзи презентував пісню "Перевал" – саундтрек до фільму "Захар Беркут"

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"Океан Ельзи" презентував кліп на нову пісню "Перевал"
"Океан Ельзи" презентував кліп на нову пісню "Перевал" / Instagram / @okeanelzy_official

Гурт "Океан Ельзи" презентував кліп на саундтрек до українського історичного фільму "Захар Беркут". Пісня вийшла під назвою "Перевал".

Про це повідомили представники гурту на офіційній сторінці в інстаграмі. Пісня "Перевал" стала саундтреком до фільму "Захар Беркут", прем'єра якого запланована на 10 жовтня 2019 року.

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У кліпі було використано сцени зі стрічки відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва, а додаткові сцени з солістом гурту Святославом Вакарчуком були відзняті на натурному майданчику студії FILM.UA, а саме – на відновлених декораціях величезної гірської ущелини, створеною спеціально для фільму.

Океан Ельзи – Перевал: дивіться відеокліп

 

Що відомо про фільм "Захар Беркут"? 

Фільм відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва "Захар Беркут" було знято компанією Kinorob за підтримки Держкіно, а також за участю фахівців з Голлівуду. За сюжетом екранізації однойменної історичної повісті "Захар Беркут" Івана Франка, у стрічці покажуть боротьбу маленької української громади з монгольською ордою на чолі з ханом Бурундою. Команда відважних українських селян на чолі з братами Беркутами розробляє план, щоб назавжди зупинити чиселенного ворога та назавжди його витіснити з Карпатських гір.

Що цікаво, фільм було знято англійською мовою, але для українського прокату всю стрічку буде продубльовано українською.

Дивіться офіційний трейлер до фільму "Захар Беркут": відео

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Святослав Вакарчук - новини Океан Ельзи Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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