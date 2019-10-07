Океан Ельзи презентував пісню "Перевал" – саундтрек до фільму "Захар Беркут"
Гурт "Океан Ельзи" презентував кліп на саундтрек до українського історичного фільму "Захар Беркут". Пісня вийшла під назвою "Перевал".
Про це повідомили представники гурту на офіційній сторінці в інстаграмі. Пісня "Перевал" стала саундтреком до фільму "Захар Беркут", прем'єра якого запланована на 10 жовтня 2019 року.
Читайте також: Гурт "Океан Ельзи" презентував особливу пісню "Човен": аудіо
У кліпі було використано сцени зі стрічки відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва, а додаткові сцени з солістом гурту Святославом Вакарчуком були відзняті на натурному майданчику студії FILM.UA, а саме – на відновлених декораціях величезної гірської ущелини, створеною спеціально для фільму.
Океан Ельзи – Перевал: дивіться відеокліп
Що відомо про фільм "Захар Беркут"?
Фільм відомого режисера Ахтема Сеітаблаєва "Захар Беркут" було знято компанією Kinorob за підтримки Держкіно, а також за участю фахівців з Голлівуду. За сюжетом екранізації однойменної історичної повісті "Захар Беркут" Івана Франка, у стрічці покажуть боротьбу маленької української громади з монгольською ордою на чолі з ханом Бурундою. Команда відважних українських селян на чолі з братами Беркутами розробляє план, щоб назавжди зупинити чиселенного ворога та назавжди його витіснити з Карпатських гір.
Що цікаво, фільм було знято англійською мовою, але для українського прокату всю стрічку буде продубльовано українською.
Дивіться офіційний трейлер до фільму "Захар Беркут": відео