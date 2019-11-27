Олександра Ободянська – обличчя електронного документу: що про неї відомо

Українська модель Олександра Ободянська стала обличчям "Держави у смартфоні". Міністерство цифрової трансформації обрало дівчину з-поміж 10 кандидаток. Незабаром її обличчя з'явиться на демоверсії електронного посвідчення водія.

Олександра Ободянська народилася у Вінниці, їй 23 роки. У 2018 році вона переїхала на навчання у Польщу вигравши грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. Українка тісно співпрацює з польським модельним агенством Management AS.

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Про її особисте життя відомо небагато. Зараз працює та проживає у Польщі, закінчує навчання на магістратурі міжнародної економіки. Володіє трьома іноземними мовами.

Що публікує в Instagram Олександра Ободянська