Олександра Ободянська – обличчя електронного документу: що про неї відомо

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Модель Олександра Ободянська – обличчя електронного документу / Фото з Instagram

Українська модель Олександра Ободянська стала обличчям "Держави у смартфоні". Міністерство цифрової трансформації обрало дівчину з-поміж 10 кандидаток. Незабаром її обличчя з'явиться на демоверсії електронного посвідчення водія.

Олександра Ободянська народилася у Вінниці, їй 23 роки. У 2018 році вона переїхала на навчання у Польщу вигравши грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. Українка тісно співпрацює з польським модельним агенством Management AS.

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Про її особисте життя відомо небагато. Зараз працює та проживає у Польщі, закінчує навчання на магістратурі міжнародної економіки. Володіє трьома іноземними мовами. 

Що публікує в Instagram Олександра Ободянська

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@hibou_official @lukaszdziewic @pat_waterfire_mua @asiapiwkap

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hello

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sweater weather

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за этот невероятный день️

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Grüße aus Berlin

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@dominikajeziorska , only good @orsay vibes

Допис, поширений добро пожаловаться (@sashaobodianska)

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Міністерство цифрової трансформації
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