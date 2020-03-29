Ольга Куриленко відповіла на найпопулярніші питання про коронавірус

Знаменита голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко стала однією з тих, хто вилікувався від коронавірусу. Днями у мережі вона дала відповіді на найпоширеніші питання щодо COVID-19.

Після того, як 12 березня Ольга Куриленко оголосила, що хвора на коронавірус, мільйони її прихильників засипали інстаграм-сторінку словами підтримки. Окрім цього, чимало людей цікавились, як протікає недуга та де саме акторка заразилась. Наразі зірка почувається добре та має змогу відповісти на найпопулярніші питання від прихильників.

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Коли і де акторка заразилась коронавірусом?

Я не знаю, коли і де. Вірус мене не попереджав в той момент. А так як він зараз усюди, то це могло статись де завгодно,

– зазначила Ольга Куриленко.

Раніше акторка припускала, що могла підхопити COVID-19, виходячи з таксі, адже вірус може жити на поверхнях.

Як Ольга Куриленко дізналась, що хвора саме на коронавірус?

"Друзі, я багато разів відповідала на це питання в коментарях, але мені досі його ставлять. Тому відповім ще раз. Мені зробили тест в лікарні Лондона і результат виявився позитивним".

Чому акторку відпустили додому, а не госпіталізували в лікарні?

"Після того, як лікарі зробили обстеження і аналіз крові, вирішили, що мій стан не є критичним. Ніхто не відмовляв мені в госпіталізації. Мені просто цього не потрібно було робити. Я дуже вдячна медпрацівникам шпиталю, які зробили обстеження і допомогли мені".

Чи ізолювала Ольга Куриленко від себе сина?

"Я обговорювала це питання з лікарями, мені сказали залишатись з дитиною. Проблема була в тому, що він уже міг бути носієм коронавірусу, відтак міг інфікувати інших людей. Тому мені сказали ні до кого його не підпускати. Але, так як з нами була няня до цього, то ми просто всі втрьох ізолювались від інших".

Чи хворів син акторки на COVID-19?

"Наразі у нього немає жодних симптомів, тільки нежить була в перший тиждень моєї хвороби, але швидко пройшла. Неможливо знати, чи перехворів він коронавірусом, не здавши тесту. Оскільки вони зараз в дефіциті, ми, на жаль, не можемо цього з'ясувати".

Ольга Куриленко робила тест на коронавірус повторно?

"На жаль, через дефіцит тестів ніхто у моїй сім'ї, крім мене, не здавав його. З тієї ж причини я не можу зробити повторні проби. Найголовніше, що ми всі зараз добре почуваємось!"

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Які медикаменти приймала Ольга Куриленко?

"Яке мені прописали лікування? Жодного! Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю такі вітаміни: вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами і інфекцією".

Увага! Займатись самолікуванням, виявивши симптоми коронавірусу, небезпечно! При підвищеній температурі негайно звертайтесь до сімейного лікаря в телефонному режимі. Які симптоми можуть вказувати на коронавірус – дізнавайтесь в інфографіці 24 Каналу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу