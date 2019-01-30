Ольга Куриленко зачарувала ніжним образом у вишуканій сукні від Dior: ефектні фото

Популярна голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко підкорювала Лондон у вівторок, 29 січня. Вона з'явилася на закритій вечірці в розкішній сукні від люксового бренду Dior.

У Лондоні відбулася приватна вечірка, присвячена виставці, яку вважають однією з наймасштабніших у всьому світі – Christian Dior: Designer of Dreams. На світський захід отримала запрошення американська і французька актриса родом з України.

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Для закритої вечірки Ольга Куриленко одягнула розкішну довгу сукню від Dior. Модель обраного акторкою чудово підкреслювала її стрункість і витонченість. Опущені бретельки дозволили оголити красиві ключиці Олі, а ніжні персиково-блакитні відтінки додавали неабиякої жіночності.

Родзинкою сукні було те, що його корсет був максимально стриманим, а шифонова спідниця була розшита аплікаціями з квітів, які нагадували волошки. Доповнили образ Ольги Куриленко блакитно-сірий атласний клатч і бежеві туфлі-човники із золотою брошкою.



Ольга Куриленко / Getty Images