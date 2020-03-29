Оля Полякова розкрила свій секрет міцного шлюбу

Популярна українська співачка Оля Полякова може похизуватись міцним шлюбом. Як артистці, яка часто перебуває на гастролях, вдається мати такі стосунки – цим секретом вона залюбки поділилась з прихильниками.

У програмі "Світське життя" Оля Полякова розповіла, що має свій куточок від чоловіка. Співачка переконана: якщо пара буде сумувати один за одним, вдасться зберегти не тільки романтику, але й мати міцний шлюб. А от коли подружжя весь час проводить разом – сварок не оминути.

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"Потрібно трохи засумувати одне за одним і зустрічатися. Бо коли один за іншим ходить – це дуже важко. Ми раніше так робили, може, п’ять-шість-сім років було, коли ми ходили одне за одним", – розповіла Оля Полякова.

Тепер Оля Полякова та її чоловік Вадим навіть сплять у різних кімнатах. Їхній розкішний маєток на Київщині дозволяє це зробити. Оля Полякова зізналась, що насправді має дуже чутливий сон, тому прийняла таке рішення з коханим. Однак це аж ніяк не повпливало на шлюб, а тільки зміцнило його.

"Ми випрацювали такий спосіб спілкування, що ми разом, але якщо нам треба побути наодинці… Він палить, тому у нього є своя курильня і він туди йде. А в мене є спальня, я туди йду з книжкою, або відпочиваю біля каміна. Трішки скучили та й збираємося. Їмо ми разом, спимо іноді теж", – поділилась вона.

Що відомо про шлюб Олі Полякової?

Раніше артистка зізнавалась, що познайомилась із бізнесменом Вадимом Поляковим досить випадково. Вона була запрошеною зіркою на "благодійному" заході. Однак виявилось, що це день народження бізнесмена. Оля Полякова настільки обурилась за таку витівку, що хотіла покинути ресторан. За своїх друзів прийшов вибачатись Вадим, який згодом продовжив спілкування з артисткою.



Одружились вони у 2004 році. Пара оселилась у будинку бізнесмена на Київщині, який, за словами співачки, спершу нагадував холостяцьке житло. Тепер же Оля Полякова зробила чималі перестановки та спільно з коханим виховує у маєтку двох доньок – Марію та Алісу.