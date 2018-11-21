Оля Полякова зізналась, що у її чоловіка викликає ревність

Співачка Оля Полякова, яка є однією з найепатажніших представниць українського шоу-бізнесу, відверто зізналась, що в її чоловіка викликає почуття ревності.

Про це зірка зізналась за лаштунками концерту "Новорічна Музична платформа. Найкраща пісня року". За словами Олі Полякової, її чоловік Вадим часто ревнує до гаджетів, адже співачка досить багато часу приділяє соцмережам.

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"Я дуже багато сиджу з телефоном. Чоловік вже просто ненавидить мій смартфон і стверджує, що це мій другий чоловік. Іноді каже: "Давай, поверни вже того другого чоловіка іншою стороною, поклади десь і займися вже реальним чоловіком", – з гумором зізналась Оля Полякова.

Варто зазначити, що Оля Полякова полюбляє дивувати своїх прихильників досить епатажними вбраннями. Однак такий вигляд "супербілявки", мабуть, аж ніяк не бентежить її чоловіка.