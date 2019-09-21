День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали

День осіннього рівнодення 2019 припадає на 23 вересня. В цю добу тривалість дня і ночі однакові. Читайте про звичаї та традиції цього дня – далі в матеріалі.

День осіннього рівнодення 2019 означає, що літо, на жаль, закінчилося, і зима починає набирати силу. Крім того, це значна астрономічна подія. У період осіннього рівнодення день і ніч стають рівними за тривалістю.

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Традиції осіннього рівнодення

В давнину в день осіннього рівнодення проводили свято врожаю і гуляння, тим самим дякували природі за дари перед холодною зимою. Раніше вірили, що в цей день вода до світанку володіє особливими якостями і жінка, яка вмиється до світанку цією водою до старості буде красунею. А якщо облити водою дитину на порозі оселі, то вона буде здоровою весь рік.



Традиції осіннього рівнодення

Цікавим обрядом очищення було спалювання старих непотрібних речей, так як люди вірили, разом з ними згорять нещастя попереднього року.

Донині вважається, що день рівнодення – це найкращий час для підбиття підсумків. Сучасні шанувальники свята в цей день вірять у необхідність вітати схід і захід, починати в цей день нове і позбавлятися від старого.

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Осіннє рівнодення: прикмети

У день осіннього рівнодення починається друга половина бабиного літа і, за народними прикметами, яка погода буде в цей день, такою буде й осінь.

У цей період стежили за врожаєм горобини – якщо він багатий, то осінь буде дощовою, а зима – холодною.



Осіннє рівнодення: прикмети

Якщо на горобині і березі з'явилося жовте листя, то зима почнеться з ранніх заморозків і буде холодною.

Багатий урожай жолудів обіцяє багато снігу на Різдво.

Тепла і суха погода в цей день обіцяє м'яку зиму.

Якщо в день осіннього рівнодення відлітають журавлі та інші птахи – чекайте суворої зими.

Якщо у вересні спостерігаються грози, то осінь буде теплою.

Осіннє рівнодення: що треба зробити цього дня

Подякуйте за все хороше, що у вас було в цьому році, за те, чого ви зуміли досягти, за всі позитивні моменти і радості, які надавали вам впевненості і сил для руху вперед. Навіть якщо вам довелося зіткнутися з труднощами, труднощі – цінний досвід, без якого неможливо побудувати світле майбутнє. Подякуйте всім, хто надавав допомогу, підтримував порадою, теплими словами. А тих, хто заподіяв вам біль – пробачте і відпустіть, а разом з ними відпустіть всі свої образи.

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Осіннє рівнодення: що треба зробити цього дня

Спечіть пиріг благополуччя. Для того, щоб наступний рік був багатим на врожай, приніс вам багато радості, любов і здоров'я у день осіннього рівнодення – спечіть пиріг. Це буде символізувати ваш достаток, благополуччя, любов і сімейне життя. Пиріг з капустою – символ грошової удачі, стабільних доходів в наступному році, пиріг з м'ясом символізуватиме успіх в кар'єрі, вдале рішення ділових питань, а пиріг з ягодами – сімейне благополуччя.

Залучайте любов. На осіннє рівнодення здійснюють ритуал, який допоможе в майбутньому році знайти любов. Ритуал полягає у створенні пари. Це означає, що якщо у вас є якийсь особистий предмет, потрібно придбати йому пару, тобто предмет для свого майбутнього обранця. Це може бути ще одна подушка, зубна щітка, рушник тощо.