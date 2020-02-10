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Оскар-2020: Рене Зеллвегер стала найкращою акторкою

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Оскар-2020: найкращою акторкою стала Рене Зеллвегер / www.gettyimages.in

Чимало зірок Голлівуду вже отримали свої статуетки та зі спокійною душею стежать за нагородженням Оскара-2020. Однак найпрестижніші категорії завжди залишають "на закуску". Тому ближче до завершення знакової події стало відомо, що перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль" отримала Рене Зеллвегер.

Саме сьогодні, 9 лютого, і Лос-Анджелес, і США, і весь світ стежать за нагородженням зірок Голлівуду преміями Оскар-2020. Театр "Долбі" прийняв сотні знаменитостей, серед яких друзі номінантів, запрошені гості і самі претенденти.

До речі, тут Оскар-2020: список номінантів престижної премії

Поки нагороджені знаменитості оговтуються від радощів, Американська академія кіномистецтва назвала лауреатку однієї з головних категорій – "Найкраща жіноча роль". Нею стала Рене Зеллвегер, яка зіграла головну роль у фільмі "Джуді".

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно
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