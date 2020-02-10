24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Оскар-2020: найкурйозніші моменти премії у фото

60 Читать новость на русском
Оскар-2020: найкурйозніші моменти / Фото: Getty Images; колаж: LifeStyle 24

Нарешті Оскар-2020 відгримів у Лос-Анджелесі. Протягом цілого року голлівудські зірки готувалися до престижної премії, а вона пролетіла як мить. Так, поки запрошені гості покидають театр "Долбі" і відправляються на after-party, редакція LifeStyle 24 пропонує вам переглянути курйозні моменти престижної премії у фото.

Підготовка до Оскара-2020 тривала близько року, адже ця подія вважається однією з найпрестижніших та найочікуваніших у світі кінематографа та Голлівуді, зокрема. Однак, попри насичену підготовку та статусність заходу, не всім запрошеним вдалося відзначитися відмінним зовнішнім виглядом, поведінкою чи звичайною мімікою. Всі телекамери та об'єктиви папараці були прикуті до зірок Оскара-2020. Тож, приготуйтеся до порції кумедних фото. Вам буде складно стримати сміх.

Не пропустіть! Церемонія нагородження премії Оскар-2020: онлайн-трансляція

До прикладу, епатажний артист бродвейського театру Біллі Портер знову вразив усіх своїм екстравагантним образом, з'явившись у блискучому вбранні на червоній доріжці. Проте фанатів актора та Оскара не так здивував зовнішній вигляд зірки, як розсмішив його вчинок після феєричної появи на легендарному хіднику. Після позування перед камерами актор поспішив знайти вільний стілець і теплий плед, поки очікував на інших гостей та старт заходу.

Оскар курйози
Біллі Портер після того, як пройшовся червоною доріжкою Оскара-2020 / Getty Images 

На церемонії нагородження Оскар-2020 відзначилася також наймолодша учасниця премії Джулія Баттерс. 10-річна дівчинка, що зіграла одну з другорядних ролей у фільмі Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", принесла на кінозахід незвичайний предмет. У її маленькій рожевій сумочці вона заховала сендвіч з індичкою. 

Також до кумедних моментів Оскара-2020 потрапив режисер "Кролика Джоджо" Тайка Вайтіті. Він вирішив заховати свою нагороду під крісло і потрапив до об'єктиву одного з гостей. 

А от зірки, що виходили оголошувати лауреатів у номінації "Найкращі візуальні ефекти", відзначилися тонким почуттям гумору. Вони з'явилися на сцені у костюмах у стилі фільму "Коти", оскільки стрічка насправді відзначилася неякісними ефектами і навіть була відправлена на допрацювання.

 

В Індонезії орангутанг подав руку допомоги чоловіку, який нібито загруз у багнюці: вражаюче фото
9 лютого
1306
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Оскар 2020 Оскар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
9 лютого 16:00 Оскар-2020: що відомо про акторів, які претендують на "Найкращу чоловічу роль"
Марта Вересюк 1376
9 лютого 15:08 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 1182
9 лютого 14:43 Фільми-номінанти на Оскар-2020
Марта Вересюк 1776
9 лютого 10:33 "1917": антивоєнний маніфест режисера Сема Мендеса
Юлія Ліпенцева 579
8 лютого 19:55 Учасниця першого півфіналу Нацвідбору Євробачення Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 2461
Новини
Більше новин
Залиште відгук