Оскар-2020: найкурйозніші моменти премії у фото

Нарешті Оскар-2020 відгримів у Лос-Анджелесі. Протягом цілого року голлівудські зірки готувалися до престижної премії, а вона пролетіла як мить. Так, поки запрошені гості покидають театр "Долбі" і відправляються на after-party, редакція LifeStyle 24 пропонує вам переглянути курйозні моменти престижної премії у фото.

Підготовка до Оскара-2020 тривала близько року, адже ця подія вважається однією з найпрестижніших та найочікуваніших у світі кінематографа та Голлівуді, зокрема. Однак, попри насичену підготовку та статусність заходу, не всім запрошеним вдалося відзначитися відмінним зовнішнім виглядом, поведінкою чи звичайною мімікою. Всі телекамери та об'єктиви папараці були прикуті до зірок Оскара-2020. Тож, приготуйтеся до порції кумедних фото. Вам буде складно стримати сміх.

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До прикладу, епатажний артист бродвейського театру Біллі Портер знову вразив усіх своїм екстравагантним образом, з'явившись у блискучому вбранні на червоній доріжці. Проте фанатів актора та Оскара не так здивував зовнішній вигляд зірки, як розсмішив його вчинок після феєричної появи на легендарному хіднику. Після позування перед камерами актор поспішив знайти вільний стілець і теплий плед, поки очікував на інших гостей та старт заходу.



Біллі Портер після того, як пройшовся червоною доріжкою Оскара-2020 / Getty Images

На церемонії нагородження Оскар-2020 відзначилася також наймолодша учасниця премії Джулія Баттерс. 10-річна дівчинка, що зіграла одну з другорядних ролей у фільмі Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", принесла на кінозахід незвичайний предмет. У її маленькій рожевій сумочці вона заховала сендвіч з індичкою.

What’s in your bag? Julia Butters apologizes to the vegans for bringing a turkey sandwich to the #Oscars: “I put a sandwich in my bag… Sometimes the food here is not for me” pic.twitter.com/rpcnnzPR9K — Variety (@Variety) February 9, 2020

Також до кумедних моментів Оскара-2020 потрапив режисер "Кролика Джоджо" Тайка Вайтіті. Він вирішив заховати свою нагороду під крісло і потрапив до об'єктиву одного з гостей.

Taika Waititi putting his oscar under the chair is a mood. #Oscars



Brie Larson via Instagram Story. pic.twitter.com/rpC5tVOVfT — Brie Larson Online (@blarsononline) February 10, 2020

А от зірки, що виходили оголошувати лауреатів у номінації "Найкращі візуальні ефекти", відзначилися тонким почуттям гумору. Вони з'явилися на сцені у костюмах у стилі фільму "Коти", оскільки стрічка насправді відзначилася неякісними ефектами і навіть була відправлена на допрацювання.